«Первый торт приготовила в 10 лет»: школьница из Магнитогорска покорила своим десертом Люсю Чеботину и Рената Агзамова

На шоу Варвара сделала торт, который впечатлил жюри, за три часа. Фото: Friday.ru

Варвара из Магнитогорска начала готовить в 7 лет, а в 14 уже покорила шоу «Кондитер. Дети». Школьница накормила вкусным тортом певицу Люсю Чеботину и известного кондитера Рената Агзамова. Варвара Берсенева и ее мама Юлия рассказали об участии в шоу и семейном таланте.

Справилась на «ура»

– Сегодня я вам принесла невероятно космический торт. Потому что раньше я увлекалась астрономией, – с этих слов начала свое знакомство с кондитером Ренатом Агзамовым школьница из Магнитогорска Варвара Берсенева.

Торт получился восхитительный – яркие цвета, планеты и большая ракета.

– Конечно, после утверждения сразу встал вопрос: «А какой торт сделать, чтобы пройти в следующий тур?» Выбор пал на самую любимую начинку: вишня-шоколад. А вот с декором все было намного сложнее, ведь главное, чтобы торт доехал из Магнитогорска в Москву в целостности и, конечно, чтобы декор был эффектным. Планеты были сделаны из хрупкой кондитерской карамели, изомальта. Чтобы перевести планеты, пришлось импровизировать и придумывать, чем их укрепить. С этой задачей я справилась на «ура», – рассказала КП-Челябинск Варвара.

Этот торт Варя привезла в Москву из Магнитогорска. Фото: Friday.ru

На вопрос Рената Агзамова девушка смело отвечает, что она профессионал. И что, что всего 14 лет? Она ведь уже продает свои торты!

– Но заказов не так много, потому что никто не доверяет 14-летнему подростку, – признается девочка.

Конечно, опытные кондитеры нашли небольшие недоработки в десерте девушки. Но пригласили ее в финал! Шесть школьников должны были повторить торт Рената Агзамова на тему «По щучьему веленью» для певицы Люси Чеботиной. До дегустации дошли только четверо.

Торт Рената Агзамова и Варвары, который она сделала всего за три часа. Фото: Friday.ru

Варвару признали одной из самых талантливых участниц в истории проекта «Кондитер. Дети». Сначала эксперты даже не поверили, что девушка сделала такой торт с фигурками всего за три часа.

Ведущий подержал интригу, указал на минусы торта, но пригласил Варю в суперфинал!

Люся Чеботина, Ольга Вашурина и Ренат Агзамов рассматривают торт Варвары. Фото: Friday.ru

В 10 лет приготовила первый торт

Первые десерты Варя приготовила в 7 лет. Девочка пекла панкейки, кексы и блинчики. Со смехом признается, что в начале было не очень, но с каждым разом получалось все лучше и лучше.

– В 10 лет приготовила свой первый торт, это были самые обычные ванильные бисквиты и малиновое варенье, а сверху белковый крем. Мне безумно понравился процесс, и я захотела научиться готовить настоящие кондитерские десерты, – вспоминает Варвара.

Увидев шоу «Кондитер», Варя поняла, что обязательно должна принять в нем участие. Три года готовилась, набиралась опыта и много практиковалась. А в августе 2022 года подала заявку сразу на взрослый сезон «Кондитера». И вот в марте 2023 года пришло долгожданное СМС с приглашением.

– Она с интересом следила за шоу «Кондитер» и мечтала стать его участницей. Когда пришла заветная СМС, нашему счастью не было предела. Конечно же, она готовилась, переживала, волновалась. А мы с мужем поддерживали и говорили, что каким бы ни был результат, для нас она всегда самая-самая, – рассказывает мама Варвары Юлия.

Варвара из талантливой и красивой семьи. Фото: Александр Витковский

И вот Варвара испекла свой любимый торт, укрепила весь декор и полетела с ним в Москву. К счастью, транспортировка в столицу прошла без происшествий.

– Мне кажется, никогда не забуду, как стояла напротив Рената Агзамова, Ольги Вашуриной и Тимура Агзамова и ждала вердикт: либо «да», либо «нет». И вот Ренат говорит заветное «Добро пожаловать в финал!», и ты понимаешь, что сделала это и сейчас в твоих руках тот самый розовый фартук! – делится радостью Варвара.

– Я как мама очень горжусь своей доченькой, она очень талантливая, яркая, целеустремленная и смелая. Когда она сказала «Мама, я прошла в суперфинал», появились мурашки по коже, радость, улыбка и слезы радости, – признается Юлия.

– А вы учили ее готовить торты?

– В приготовлении тортов Варя самостоятельна, она не очень любит, когда ей подсказывают. Видимо, это и повлияло на результат. Все рецепты и технология изготовления у нее в голове и ей не требуются подсказки со стороны. Но ее талант это похоже наследственное, в нашей семье все хорошо готовят. Но кондитерские изделия готовились нечасто, так что можно сказать, что печь торты она научилась сама, по роликам из интернета.

Фото: Friday.ru

В этом году Варвара перешла в 8 класс. К слову, одноклассников и учителей она иногда тоже балует десертами. Девушка собирает свою библиотеку и пишет рассказы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Впервые в жизни сделал правильный выбор»: водитель трамвая снимает свои поездки на видео и собирает сотни тысяч просмотров

Пациенты нападали с ножами и признавались в любви: исповедь медсестры, которая проработала в одной больнице 45 лет

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.