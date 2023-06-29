«Перешел на детский тариф – горя не знаю»: таксист превратил машину в игровую комнату, чтобы радовать малышей

Сергей устроил игровую прямо в своей машине. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Под «Синий трактор» и звон погремушек работает таксист из Магнитогорска Сергей Жарков. Мужчина превратил свою машину в детский рай – покупает для маленьких пассажиров игрушки и книжки, включает им любимые песенки из мультиков и даже разрешает клеить на окна наклейки! Водитель рассказал КП-Челябинск, как перешел на детский тариф и стал счастливее.

Сергею Жаркову – 37 и у него нет маленьких детей, зато вся машина заполнена погремушками, развивающими книжками, синтезаторами и «пищалками». Ведь он работает в такси на детском тарифе и каждый день делает счастливее малышей и их родителей.

Родители делятся фотографиями и отзывами в соцсетях. Фото: из соцсетей

Сергей – опытный водитель, в такси уже 11 лет. Раньше вместе с коллегами жаловался на пассажиров из «эконома»: попадались наркоманы, пьяные, а кто-то попросту сбегал, не оплатив.

– Один был доволен жизнью. Он рассказал, что работает на детском тарифе и горя не знает. Остальные, услышав это, упали от хохота, ведь дети – это проблемы для машины. Но я, устав от наркоманов, попросил показать машину. Там стояло детское кресло и висели четыре погремушки. Я тут же захотел попробовать. Только развил идею. Дети ездят по несколько человек, разного пола и возраста, поэтому игрушки у меня рассчитаны на разных детей. Но зачастую играют во все и сразу, – рассказывает Сергей.

Все игрушки пришлось разделить на несколько комплектов: пока один в машине, другой в стирке. Автомобиль приходится обрабатывать раз в день, а вот заменять все игрушки на чистые и стирать их – раз в неделю. Коллекцию пополняет постоянно:

– Игрушки покупаю, меняю на вкусняшки, беру даром, но вкусняшки все равно отдаю – не люблю халяву. В интернете, иногда у друзей и знакомых, иногда у клиентов. Каждый день ищу в интернете что-то необычное и интересное.

Чего только нет в этой машине! Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Казалось бы, должно было накопиться очень много всего. Но не успевает – ведь часть игрушек Сергей дарит своим маленьким пассажирам. Иногда даже вынужденно.

– Иногда дети думают, что это подарок, а не аренда. Приходится меняться: что-то дорогое – на дешевое или бесплатное, что-то очень красивое и редкое – на то, что есть в достатке. Кто-то начинает плакать или кричать, для этого есть несколько фондов: пищалки, машинки и, на крайний случай, мягкие игрушки, – рассказывает водитель.

Мужчина признается, даже к шуму и детской музыке уже привык. Зато работа очень спокойная – никакого хамства и конфликтов.

Если будет сразу несколько маленьких пассажиров, у Сергея есть еще и бустер. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

– В экономе много быдла, наркоманов, алкоголиков и прочей нечисти, поэтому эконом не включу никогда, не хочу ни с кем ругаться. А наблюдать за реакцией детей и взрослых – это очень мило, и дорогого стоит. Благодарность от сердца позволяет постоянно что-то придумывать и двигаться дальше, – признается Сергей.

Игровой комнатой в машине Сергей обзавелся всего несколько месяцев назад. Но и раньше удивлял своих пассажиров: с 1 декабря по 1 февраля был Дедом Морозом, на 8 Марта дарил женщинам подарочки.

Сергей не только водитель, перед Новым годом еще и Дед Мороз. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Что пишут в интернете

Недавно в местном сообществе опубликовали пост с фотографией и салона и словами благодарности. И понеслось! В комментариях устроили целую баталию: кто-то учит Сергея, как зарабатывать, кто-то молится, чтобы ему не попалось такое такси. Но больше все-таки добрых отзывов родителей, которые вместе с детьми ездили в этой машине.

Дети в восторге от игрушек. Фото: из соцсетей

– Вот такие такси должны быть, если берете дополнительную плату за кресло!

– Тоже ехали с ним не так давно, классно придумано! И песни детские поют.

– Тоже посчастливилось проехать с этим водителем! Некоторые такси приезжают, кресла детские разваливаются, ремни не натянуты, стоишь пытаешься поскорее пристегнуть ребенка, а тут Водитель сделал все сам, редко такое встретишь. Атмосфера в машине идеальная для ребенка, да и едет Водитель очень аккуратно! Все 5 звезд!

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