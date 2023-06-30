С владельцев недостроенного грузинского центра в Челябинске взыскали 850 тысяч рублей

Владимир Пертия не оставляет надежды достроить центр Фото: Ирина ФАДЮШИНА

В Челябинске продолжается эпопея с недостроенным грузинским центром на улице Российской, который уже несколько лет назад распорядились снести. На этот раз с экс-лидера национальной диаспоры Владимира Пертии и его сына Звиади потребовали 3 млн рублей – это плата за аренду земли. В суд обратился Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями Челябинска.

Рассмотрение дела прошло накануне, 29 июня. Заседание выдалось довольно эмоциональным: припоминались конфликты с бывшими губернаторами, старые договоры и многое другое. Ответчики утверждали, что после изъятия части земли в 2018 году не было подписано нового договора об аренде и формально они ничем не владели, потому и платить не должны.

Истцы заявили: все было, и деньги, соответственно, тоже необходимо выплатить.

— Мы не отказываемся платить — мы отказываемся платить столько, сколько вы требуете, — заявила семья Пертия. — Вот у нас говорят: нужно помогать бизнесу, помогать бизнесу. Дай 3 млн — вот тебе и помощь!

— Вы все время обещаете: «Будем платить, будем платить», но уже третье судебное заседание не платите ничего! Ни пять, ни десять тысяч — ничего! — сказал представитель КУиЗО.

Выслушав последние возражения сторон, судья удалилась для принятия решения. После получаса вернулась и зачитала вердикт: требования стороны истца удовлетворить частично и взыскать с отца и сына 850 тыс. рублей суммарно. Решение устроило ответчиков. В разговоре с журналистом КП-Челябинск Владимир Пертия заявил, что уклоняться от уплаты денег не собирается и намерен найти нужную сумму, а в будущем все-таки довести до ума грузинский центр.

Решение суда еще не вступило в силу. Будет ли КУИЗО обжаловать его? А пресс-службе администрации Челябинска попросили направить официальный запрос.

Напомним, строительство грузинского центра началось еще в 90-е: планировались и ресторан, и секции для детей, и жилые помещения. Однако бизнес пришел в упадок с постройкой развязки Братьев Кашириных — Российская. Тогда же у грузин забрали часть земли.

В 2017 году, когда город начали готовить к несостоявшимся саммитам ШОС и БРИКС, а стоить третий уровень дорожной развязки, появилось распоряжение об изъятии участка для муниципальных нужд.

В 2020 году было дано распоряжение снести долгострой — исполнительное производство передали приставам. По документам, на участке должны быть размещены только гараж и автомойка. А само здание грузинского центра распорядились снести.

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