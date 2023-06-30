День дарения, тематическая выставка и бесплатный вход: как старейший музей Челябинска отпразднует 100-летие

Главный экспонат музея — осколок метеорита Фото: Александр ДЫБИН

С 1 по 11 июля челябинцы и гости города смогут посетить Государственный исторический музей Южного Урала бесплатно. Но не весь день, а только два часа — с 17:00 до 19:00. Акция приурочена к юбилею музея. Ему в этом году исполняется 100 лет.

РАСПОЛАГАЛСЯ В ХРАМАХ И МЕЧЕТИ

Официальной датой открытия музея считается 1 июля 1923 года. Однако у некоторых краеведов есть сомнения на этот счет. Например, есть мнение, что музей начал работу на 10 лет раньше — в 1913 году, однако есть исторические свидетельства, что основатель и первый директор учреждения Иван Горохов был на должности как минимум с 1918 года.

Иван Горохов был участником Приуральского общества изучения местного края. Все коллекции этого общества были переданы в музей. Открытие музея широко освещалось в местной прессе.

Музей несколько раз переезжал. Изначально он находился в здании по адресу Труда 28, двухэтажный особняк рядом с Картинной галереей, далее он переехал в Христорождественский собор, который потом снесли, а на его посте построили Оперный театр. Следующий переезд был в Белую мечеть на улицу Елькина, а далее в Свято-Троицкий храм около Челябинского цирка. И в итоге губернатор Челябинска Петр Сумин принял решение построить отдельное здание для музея, и вот уже 17 лет живет в красивом знакомом нам месте. В честь этого, губернатору поставили памятник перед главным входом в музей.

Хранительница музея Ирина Ивлеева поделилась с нами о фондах музея:

— В данный момент в музее около 337 тысяч экспонатов: художественные археологические коллекции нашей области, этнографические собрания, большое внимание уделялось народам Южного Урала. Самые популярные экспонаты — это, конечно же, Челябинский метеорит, шерстистый носорог, кости мозазавра и многие другие.

К юбилею подготовлена выставка «Первый музей в Челябинске», которая откроется 1 июня. Она расскажет об истории формирования музейных коллекций, о разнообразии и богатстве музейных фондов.

— Кроме выставки «Первый музей в Челябинске» будет выставка, которая посвящена музею в современном здании. Она будет про то, как строился музей, как проходило открытие, что за экспонаты были в то время, будем говорить о наших главных выставках, особое внимание будет уделено музеям Московского кремля, которые к нам приезжали, нашим международным фестивалям и мероприятиям на открытых площадках, — рассказал заместитель директора музея Максим Грицук.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ В МУЗЕЕ?

Помимо постоянной экспозиции, в музее открыты выставки: «Беседы о Востоке» — выставка о японском традиционном искусстве; «Творим, коллекционируем, играем» — выставка авторской куклы и игрушки; «Фоторенессанс» — фотовыставка портретиста Элины Гариповой; «Синяя сказка. Гжель» — выставка коллекции гжели.

В рамках выставки проходят различные встречи и мастер-классы. До 11 июля каждый день будут проходить тематические дни отделов музея. 3 июля, в понедельник, состоится День дарения, когда каждый неравнодушный к музейной жизни может передать на хранение в фонды и экспозиции редкие, древние, уникальные вещи — свои семейные «сокровища».

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