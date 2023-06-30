«Здесь душа всей Челябинской области»: Исторический музей открыл второй этаж особняка Покровского

Особняк Покровского находится рядом с Историческом музеем. Фото: Егор Ивлев, Ирина Текслер/t.me

Особняк Покровского возле Исторического музея на улице Труда — место, в котором больше ста лет назад проводились балы и кипела жизнь. Уже завтра, 1 июля, состоится долгожданное открытие второго этажа старейшего каменного здания Челябинска. Что получилось после реставрации, — смотрите в репортаже КП-Челябинск.

В особняке Покровского чувствуется настроение XIX века. На улице встречают девушки в огромных корсетных платьях с высокими прическами. У каждой в руке веер.

Гостей встречали дамы с веерами Фото: Егор ИВЛЕВ

Размашистая лестница ведет на второй этаж. Даже по ней уже можно понять, что в особняке жили аристократы Российской империи. На входе — портрет четы Романовых. Этот портрет вы, скорее всего, видели в школьных учебниках истории.

Зал открывают копии картин известных художников. На правой стене полотна расположились до конца комнаты.

Зал украсили репродукции известных картин. Фото: Алексей Бетехтин/t.me

По левой стороне зала, под окнами, расставлена антикварная мебель. Здесь собраны атрибуты купеческой жизни: зеркала, кресла, столы, секретеры.

Когда заходишь в отреставрированный дом, как будто попадаешь в позапрошлый век. Начинаешь себе задавать вопросы. Сколько людей здесь побывало? Сколько судеб было переплетено? Сколько решений принято?

В этом особняке сам Покровский не жил. Здание держалось под съем. Дом был, по сути, местом культурного отдыха челябинской знати того времени. В этих стенах проводили много балов и приемов. Именно на таких мероприятиях элита показывала себя. А кто-то и находил спутников жизни — это там не в «Тиндере» сидеть (впрочем, в свете последних событий, пока снова проводить балы).

Фото: Алексей Бетехтин/t.me

Проникнуться атмосферой XIX века прибыли первая леди Челябинской области Ирина Текслер и министр культуры Алексей Бетехтин. Для гостей провели экскурсию по отреставрированному второму этажу.

— У знати было принято показывать все лучшее. Дорогие сервизы ставили на полки для красоты, а доставали их лишь по особым случаям, — рассказал экскурсовод.

— Эта традиция и до наших дней дошла, — отметила супруга губернатора.

В интерьерах особняка можно сделать красивые фото. Фото: Ирина Текслер/t.me

Каждому элементу экспозиции было уделено должное внимание. Любая вещь в зале имеет свою историю.

— Вообще, мебель два века назад была не утилитарным предметом. Вот эти кресла не практичные, но их очень любили девушки. Присядешь на такое и получишь ангажемент на танец, — продолжила экскурсовод.

Все посетители внимательно рассматривали экспозицию. Но вопросов не задавали — рассказ экскурсовода был настолько подробным.

На показе можно узнать и историю появления предметов в обиходе. Например, раньше зеркала использовались для расширения пространства в бальных залах. А сейчас для каждого из нас привычно каждый день смотреть на свое отражение перед выходом из дома.

В экспозиции представлена мебель разных периодов — за столетие нравы купцов менялись несколько раз. Если в начале экскурсии рассказывали о неудобных креслах первых десятилетий века, то к концу зала было представлено кресло из ротанга, очень похожее на современное.

— Наступало время либерализма и эмансипации. Кресло перестало быть мебелью только для императриц и фавориток. Поэтому оно и стало удобнее и практичнее, — рассказывает экскурсовод.

Гости смогу узнать интересные факты о старинной мебели Фото: Егор ИВЛЕВ

Интересная история появления в музее нескольких стульев со светло-голубой обивкой: они сюда перекочевали из соседнего Копейска.

— В 1933 году Копейск получил статус города. В честь этого, в награду, староста Калинин отправил три вагона этих стульев из Петербурга. Они стояли в ДК «Курочкино» много лет, — продолжает экскурс в историю сотрудник музея.

Но такая мебель — все-таки историческое достояние. Поэтому стульчики отправились в Исторический музей.

— Ой, они что-то напоминают… — задумалась Ирина Текслер.

Оказалось, что они похожи на знаменитые 12 гамбсовских стульев из романа Ильфа и Петрова. Да-да, те самые «ореховые» и «эпохи Александра II». Мебель с завода Гамбса была очень популярна в позапрошлом веке, особенно во время правления Екатерины Великой. Подделывать такие стулья начали почти все мастерские мира.

— Нельзя точно сказать настоящие ли здесь гамбсовские стулья. Но, скорее всего, это все-таки их копия, — огорчил посетителей экскурсовод.

Далее всех пригласили в небольшую комнатку в глубине зала. Это Викторианский кабинет, «жемчужина» экспозиции. Здесь все обшито красным материалом. В центре — большой стол из темного дерева.

Этот зал прозвали «красной комнатой» Фото: Егор ИВЛЕВ

Девушка, стоящая в конце толпы, долго пробиралась к Викторианскому кабинету. У входа в комнату она затормозила и с восторгом спросила:

— Что за красота такая?

— Красная комната, — пошутил кто-то из толпы. Присутствующие засмеялись.

Директору музея Владимиру Богдановскому исполнилось 70 лет Фото: Егор ИВЛЕВ

Открытие второго этажа дома Покровских — своего рода подарок на юбилей директора Исторического музея Владимира Богдановского. Сегодня он отмечает свое 70-летие. На особняк у директора большие планы:

— У нас уже действует программа, но пока только на первом этаже. Марья Аникина (искусствовед музея. — Прим ред.) регулярно читает лекции, приглашаем местных художников делать небольшие выставки. Теперь все мероприятия расширятся на два этажа. Здесь все будет посвящено XIX веку, — поделился с редакцией КП-Челябинск Владимир Богдановский.

Алексей Бетехтин отметил, что в Историческом музее хранится душа города Фото: Егор ИВЛЕВ

Сегодня все поздравляли директора музея с двойным праздником. Вообще, почти с тройным, потому что уже завтра исполняется сто лет Историческому музею.

— В музее всегда хранится душа города, а у нас там — душа всей Челябинской области. Наши экспозиции — гордость региона. Все приезжающие делегации всегда посещают наш Исторический музей и остаются в полном восторге, — рассказал Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Все желающие смогут посетить особняк Покровского уже завтра, 1 июля.

На открытие особняка пришел муфтий Ринат Раев Фото: Егор ИВЛЕВ

На открытии также был секретарь Епархии отец Игорь. Кстати, он историк по образованию. Фото: Алексей Бетехтин/t.me

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