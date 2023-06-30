Сообщения из тюрьмы и советы похудеть: как я искала любовь в Tinder

Челябинск полон счастливых парочек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Тиндер» стал для меня игрушкой дьявола. Пока подружки повышали там самооценку, учились кокетничать и встречали «тех самых», я выслушивала пожелания похудеть, отшивала особо буйных и все чаще думала о том, что быть карьеристкой не так уж и плохо.

Но тут новость: 30 июня «Тиндер» уходит из России. Я решила, что нужно ловить женихов за хвост и ринулась в бой. Обновила профиль: добавила два фото – в полный рост в платье с игривым вырезом и селфи с кошкой. Думала, дело в шляпе, только и успевай на свидания бегать.

Каждый вечер заходила в приложение, просматривала десятки анкет и нещадно свайпала влево большую часть. Кому только не пришлось отказать. Артем и еще около ста таких же джентльменов показывали средние пальцы на фото. Александр говорил, что если в жизни будет не как на фото, то даме придется его поить, пока не совпадет картинка. Самым нескромным оказался Кирилл, он сразу выкатил список требований: вес до 50 кг, рост от 170, умная, спортивная, активная и без друзей-парней. После таких индивидуумов руки опускались, но я упорно нажимала на «лайк» или «крестик».

Описания бывают разные

Татуированный полицейский

И вот случилось – переписка зашла дальше вопросов «как дела?» и «что делаешь?». Сережа оказался сотрудником полиции, активно отправлял сообщения, подписался в одной из соцсетей. На фото был ребенок – сразу сказал, что дочь не его, друга.

Договорились встретиться после работы. И вот я сижу на Алом Поле и полчаса жду Сережу. На улице +30 градусов, я в красивом платье и с мечтами о кондиционере. Из подъезжающей машины выходит молодой парень в коротких шортах с «забитыми» татуировками ногами.

Сережа рассказывал про армию и работу в полиции. Романтичный образ и розовые замки рухнули у меня через полчаса после знакомства: оказалось, что в МВД он простой водитель, а не опер или хотя бы участковый. На третий час прогулки по городскому бору я начала думать, что в выходные неплохо бы съездить к родителям или хотя бы к друзьям в сады. Неожиданно уловила знакомую фамилию – Сережа дружил и работал вместе с моим двоюродным братом, которого я не видела лет 15.

Еще через пару свиданий и три подаренные розочки парень пропал. Мы должны были пойти в кино, но шли дни, а новостей от него не было: сам не писал и не звонил, а на сообщения не отвечал. Объявился только через неделю. Очень хотелось ответить ему словами великих «Что ж ты, фраер, сдал назад?», но сдержалась и просто не ответила.

Оды о любви, но к бывшей

Потом был еще один Сережа. Студент последнего курса учил детей играть в футбол. Но с горящими глазами он рассказывал не только о спорте, но и о бывшей девушке. Полтора часа я слушала, какая она была прекрасная, как он ее любил и что такую он больше не встретит.

Но и мне комплимент в тот вечер сделали. Правда, не он, а девушки, которые шли нам на встречу. После этого Сережа удивленно на меня посмотрел и спросил, почему я не займусь спортом – уже пора. А потом не понял, почему я отказала ему в продолжении вечера и сбежала домой.

Парень из тюрьмы

Когда увидела фотографии высокого голубоглазого блондина Игоря рука сама потянулась к заветному сердечку. Даже описание не посмотрела, как оказалось, зря. В нем то парень и предупредил, что женщинам он не нравится, а сына не воспитывает, но деньги ему переводит.

В первом же сообщении море вопросов обо мне. А в следующем извинения:

– Год не разговаривал с девушкой дольше часа. Поэтому волнуюсь, ты это – извини.

Сотрудников полиции тут встречала, военных тоже, да даже мастеров маникюра! Неужели зэк? Этот вопрос ему и отправила, а сама в голове уже написала с ним колонку о жизни за решеткой. Но все оказалось прозаичнее – Игорь охранял заключенных. Так почему у такого красавчика с девушками не складывается?

– Есть много парней моложе и интереснее меня. Поэтому я никому не нужен. Обменяемся парой сообщений и все, пропадают.

Пришлось подработать психологом и объяснить парню, что нытики девочкам не нравится. Дальнейшее сообщение не заладилось – не хочется мне быть в отношениях мамочкой.

Почти шейх, но таксист

До ухода «Тиндера» из России оставалась неделя. Надежда угасла – встречала там все больше знакомых: коллег и друзей своих друзей. Ну какие уж тут надежды на любовь, если в жизни ничего не получилось?

В субботу вечером я доедала суп, почесывая за ухом кошку. И тут долгожданное «Привет» из «Тиндера». Темноглазый парень с айфоном одной из последних моделей стоит на фоне дорогой машины и много где отдыхает. На деле Садам оказывается таксистом из Челябинска.

Через пару часов переписки предлагает встретиться.

Скажу честно, было тревожно. Предупредила подругу и попросила позвонить через несколько часов. Но Садам оказался милым парнем, много шутил, рассказывал какие-то истории и каждые полчаса хвалил свою машину. Признаюсь, понимала не все: слишком уж сильным у него оказался акцент. А он все чаще отвлекался на уведомления из приложения для знакомств.

Мы покатались по городу, попили чай, на комплиментах я и вовсе поплыла. Я уже представляла, как мы заведем собаку и будем рассказывать детям, что познакомились во время моего журналистского эксперимента. Но спустя несколько недвусмысленных намеков розовые замки рухнули.

Ситуацию сгладить не получилось. Он прямым текстом сказал, ради чего мы встретились. Пришлось отказывать и ехать домой к кошке. На следующий день он написал пару сообщений, но не получив ответа, удалил чат для обоих и в «Телеграме», и в «Тиндере».

А 30 июня я уже не смогла зайти в свой аккаунт. Даже VPN не помог. Так и осталась на просторах приложения моя анкета и надежда на любовь.

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