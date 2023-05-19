Сюрреализм и парадоксы форм: художник из Челябинска создает картины из фотографий

Современному искусству — современная электронная экспозиция Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Как мост превращается в танцовщиц, а стеклянное здание в океан: в челябинском мультимедийном парке «Россия — Моя история» открылась необычная выставка «Парадоксы форм». Автор работ — дизайнер и художник Эдуард Фадюшин черпает вдохновение в путешествиях по миру, фотографируя людей, природу и архитектуру. Затем снимки — словно пластилин — обретают новые, порой неожиданные формы.

Выставку приурочили к акции «Ночь музеев». Работы, размещенные на больших экранах мультимедийного парка, впечатлили гостей. Вместе с картинами показаны и снимки, которые стали их основой. В зале есть также сенсорные панели, на которых можно самостоятельно полистать работы.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Как на Таймс-сквер! — восторженно отметили некоторые, сравнивая музейное пространство с неоновыми билбордами в Нью-Йорке.

Художник признается, что изначально работы задумывалась как эскизы для картин маслом... Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

...но в итоге современный цифровой формат стал интересен зрителям Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Экспозиция «Парадоксы форм» стала первой выставкой Эдуарда Фадюшина в Челябинске.

— Этот проект, как мне кажется, откроет челябинскому зрителю совершенно новый подход к тому, как можно осмыслить пространство, в котором мы существуем, — отметила директор мультимедийного исторического парка «Россия — Моя история» Полина Глинских.

На выставке можно сделать свои сюрреалистичные снимки Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Мне очень нравится смысловая форма — то, что в основе лежит настоящая фотография и то, что эти работы из разных концов мира… Самое главное — это иррациональное искусство. Его не столько нужно осмысливать, сколько нужно чувствовать, ощущать. Как бы пропитывать себя этим, чтобы вдохновиться на нечто большее. Смотрите, какие здесь цвета — синий, красный, немного желтого и почти нет зеленого. Это всё — цвета творчества, — отметила кандидат филологических наук, руководитель АНО по развитию регионального кино и креативных индустрий Светлана Попова.

На сенсорных панелях можно самостоятельно полистать работы Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

После открытия художник ответил на вопросы гостей выставки, среди которых были студенты Челябинского института культуры. Ребята интересовались, где искать вдохновение, как бороться с творческим кризисом и, конечно же, не обошлось без вопроса заменят ли художников нейросети.

— Нейросети делают немного другое. Не использую их принципиально. Мне интересно свое делать — у меня своих идей полно, — отметил Эдуард Фадюшин.

Свой стиль Эдуард Фадюшин называет «атмосферной пластикой сюрреализма» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Художник рассказал, что находит вдохновение в путешествиях. Поездкам не мешают ни пандемия, ни санкции. За несколько дней до открытия выставки он вернулся из Баку — там он проводил выставку в небольшом пространстве «27qm — Tarana’s Small Gallery and Café» и, конечно же, сделал много новых фотографий, которые могут стать основой будущих работ.

Свое творчество он скромно называет хобби, так как его основная работа — графический дизайн. Эдуард Фадюшин сотрудничает с крупными компаниями Челябинска, в том числе с «Комсомольской правдой».

Выставка «Парадоксы форм» будет работать до вторника, 23 мая. Мультимедийный парк «Россия — Моя история» находится на улице Труда, 183 (вход со стороны ресторана «Максимилианс») и работает с 10 до 20 часов. Выставка проходит на втором этаже, вход свободный.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Основой для этой работы стал другой арт-объект и отель необычной формы из Дубая Фото: Эдуард ФАДЮШИН

А тюменский мост влюбленных превратился в танцующих женщин Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru