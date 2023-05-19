Сюрреализм и парадоксы форм: художник из Челябинска создает картины из фотографий

Современному искусству — современная электронная экспозиция
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Как мост превращается в танцовщиц, а стеклянное здание в океан: в челябинском мультимедийном парке «Россия — Моя история» открылась необычная выставка «Парадоксы форм». Автор работ — дизайнер и художник Эдуард Фадюшин черпает вдохновение в путешествиях по миру, фотографируя людей, природу и архитектуру. Затем снимки — словно пластилин — обретают новые, порой неожиданные формы.
Выставку приурочили к акции «Ночь музеев». Работы, размещенные на больших экранах мультимедийного парка, впечатлили гостей. Вместе с картинами показаны и снимки, которые стали их основой. В зале есть также сенсорные панели, на которых можно самостоятельно полистать работы.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
— Как на Таймс-сквер! — восторженно отметили некоторые, сравнивая музейное пространство с неоновыми билбордами в Нью-Йорке.
Художник признается, что изначально работы задумывалась как эскизы для картин маслом...
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
...но в итоге современный цифровой формат стал интересен зрителям
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Экспозиция «Парадоксы форм» стала первой выставкой Эдуарда Фадюшина в Челябинске.
— Этот проект, как мне кажется, откроет челябинскому зрителю совершенно новый подход к тому, как можно осмыслить пространство, в котором мы существуем, — отметила директор мультимедийного исторического парка «Россия — Моя история» Полина Глинских.
На выставке можно сделать свои сюрреалистичные снимки
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
— Мне очень нравится смысловая форма — то, что в основе лежит настоящая фотография и то, что эти работы из разных концов мира… Самое главное — это иррациональное искусство. Его не столько нужно осмысливать, сколько нужно чувствовать, ощущать. Как бы пропитывать себя этим, чтобы вдохновиться на нечто большее. Смотрите, какие здесь цвета — синий, красный, немного желтого и почти нет зеленого. Это всё — цвета творчества, — отметила кандидат филологических наук, руководитель АНО по развитию регионального кино и креативных индустрий Светлана Попова.
На сенсорных панелях можно самостоятельно полистать работы
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
После открытия художник ответил на вопросы гостей выставки, среди которых были студенты Челябинского института культуры. Ребята интересовались, где искать вдохновение, как бороться с творческим кризисом и, конечно же, не обошлось без вопроса заменят ли художников нейросети.
— Нейросети делают немного другое. Не использую их принципиально. Мне интересно свое делать — у меня своих идей полно, — отметил Эдуард Фадюшин.
Свой стиль Эдуард Фадюшин называет «атмосферной пластикой сюрреализма»
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Художник рассказал, что находит вдохновение в путешествиях. Поездкам не мешают ни пандемия, ни санкции. За несколько дней до открытия выставки он вернулся из Баку — там он проводил выставку в небольшом пространстве «27qm — Tarana’s Small Gallery and Café» и, конечно же, сделал много новых фотографий, которые могут стать основой будущих работ.
Свое творчество он скромно называет хобби, так как его основная работа — графический дизайн. Эдуард Фадюшин сотрудничает с крупными компаниями Челябинска, в том числе с «Комсомольской правдой».
Выставка «Парадоксы форм» будет работать до вторника, 23 мая. Мультимедийный парк «Россия — Моя история» находится на улице Труда, 183 (вход со стороны ресторана «Максимилианс») и работает с 10 до 20 часов. Выставка проходит на втором этаже, вход свободный.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Основой для этой работы стал другой арт-объект и отель необычной формы из Дубая
Фото: Эдуард ФАДЮШИН
А тюменский мост влюбленных превратился в танцующих женщин
Фото: Эдуард ФАДЮШИН
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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