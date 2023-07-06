Количество пострадавших от отравления шаурмой в Магнитогорске выросло до 25 человек

Сытный обед обернулся для магнитогорцев проблемами со здоровьем Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Магнитогорске после посещения кафе 25 человек попали в больницу с признаками кишечной инфекции. Среди пострадавших двое детей. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

— Состояние всех госпитализированных стабильно, все находятся под медицинским наблюдением и получают необходимое лечение, — уточнили в пресс-службе минздрава.

Все пострадавшие попробовали шаурму с курицей в заведении с безобидным названием «Хорошее место», а в качестве неприятного бонуса к блюду получили инфекцию.

В СУ Следственного комитета по Челябинской области после массового отравления начали проверку.

— Работа кафе временно приостановлена, — сообщили в ведомстве.

Ход проверки взяли на контроль в прокуратуре Челябинской области.

В региональном управлении Роспотребнадзора уже нашли в злополучном кафе многочисленные санитарные нарушения. Весь персонал временно отстранили от работы и отправили на медосмотр. В лаборатории изучают образцы пищи из кафе и смывы с объектов обстановки. У заболевших горожан взяли анализы, биологические материалы проверяют на наличие бактерий и вирусов. С 5 июля в помещении общепита проводят дезинфекцию.

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