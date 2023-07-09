В Челябинской области из-за аномальной жары плавится асфальт и выстраиваются пробки на озерах

Также в Челябинске проходят соревнования по вейкбордингу. Фото: Егор ИВЛЕВ

Челябинскую область накрыла летняя жара. На выходных температура воздуха поднялась до +35 градусов, а в понедельник, 10 июля, синоптики обещают и того больше - до +38 градусов. Из-за этого в регионе перекрывают дороги, на подъездах к озерам выстраиваются пробки, а параллельно проходит фестиваль вейкборду «Метеорит».

Фото: Егор ИВЛЕВ

Чтобы сбежать от жары, люди едут к водоемам. В Челябинске как раз проходят соревнования Всероссийские по вейкборду «Метеорит – 2023». В субботу – тренировки и заезды, в воскресенье – финал и закрытие. Но южноуральцам интересно не только смотреть, как купаются другие, но и нырять в прохладную воду самим.

Фото: Егор ИВЛЕВ

– Ехали на Увильды. По всей дороге постоянно пробки, особенно возле Касаргов. На самом озере места нет, все в машинах и палатках, – рассказывает читатель КП-Челябинск.

Фото: Егор ИВЛЕВ

На выходных региональная Госавтоинспекция сообщала о временном ограничении движения для грузовиков на нескольких дорогах области: А-310, Р-254 и М-5. Из-за жары плавится асфальт.

Фото: Егор ИВЛЕВ

В Челябинске тем временем ужесточают проверку кондиционеров в автобусах. Системы охлаждения заполняют фреоном, а водителей инструктируют, чтобы они не забывали их включать.

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