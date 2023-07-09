В Челябинской области из-за аномальной жары плавится асфальт и выстраиваются пробки на озерах

Также в Челябинске проходят соревнования по вейкбордингу.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Челябинскую область накрыла летняя жара. На выходных температура воздуха поднялась до +35 градусов, а в понедельник, 10 июля, синоптики обещают и того больше - до +38 градусов. Из-за этого в регионе перекрывают дороги, на подъездах к озерам выстраиваются пробки, а параллельно проходит фестиваль вейкборду «Метеорит».
Фото: Егор ИВЛЕВ
Чтобы сбежать от жары, люди едут к водоемам. В Челябинске как раз проходят соревнования Всероссийские по вейкборду «Метеорит – 2023». В субботу – тренировки и заезды, в воскресенье – финал и закрытие. Но южноуральцам интересно не только смотреть, как купаются другие, но и нырять в прохладную воду самим.
Фото: Егор ИВЛЕВ
– Ехали на Увильды. По всей дороге постоянно пробки, особенно возле Касаргов. На самом озере места нет, все в машинах и палатках, – рассказывает читатель КП-Челябинск.
Фото: Егор ИВЛЕВ
На выходных региональная Госавтоинспекция сообщала о временном ограничении движения для грузовиков на нескольких дорогах области: А-310, Р-254 и М-5. Из-за жары плавится асфальт.
Фото: Егор ИВЛЕВ
В Челябинске тем временем ужесточают проверку кондиционеров в автобусах. Системы охлаждения заполняют фреоном, а водителей инструктируют, чтобы они не забывали их включать.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru