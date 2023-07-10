Организатора тренинга, на котором ребенок сломал позвоночник, отправили в колонию

После вынесения приговора Светлана поспешила спрятать лицо. Фото: Павел ПОНОМАРЕНКО

Центральный районный суд Челябинска вынес приговор Светлане Каменецких, директору фирмы «Опыт и молодость». Ее признали виновной в оказании услуг с нарушением безопасности, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью. Женщину на полтора года отправили в колонию общего режима.

В 2020 году во время психологического тренинга «Проект Перезагрузка», который проводила фирма Светланы Каменецких, получил травму 12-летний Данил Устинов. Он упал с высоты полутора метров на спину, в итоге – компрессионный перелом двух позвонков.

После травмы Данил полгода провел в специальном корсете. Из-за него не мог сидеть — только лежать или стоять, уроки делал, стоя на коленях. Родители мальчика 8 месяцев добивались возбуждения уголовного дела. А когда его наконец передали в суд, заседание откладывали по разным причинам целых полтора года.

На заседание обвиняемая пришла в платье и светлой накидке, которой потом и скрыла лицо. Фото: Павел ПОНОМАРЕНКО

Но 10 июля суд установил, что в ходе проведения тренинга были нарушены требования техники безопасности. Светлану Каменецких взяли под стражу в зале суда. Перед тем, как полицейские ее вывели, женщина закрыла лицо платком, от общения с прессой она и те, кто пришел ее поддержать, отказались.

Ранее гособвинитель требовал приговорить Каменецких к пяти годам колонии и штрафу в 400 тысяч рублей. Семье Устиновых Светлана Каменецких, согласно решению суда, должна будет выплатить компенсацию: 62,2 тысячи рублей за ущерб и 300 тысяч за моральный вред.

Напомним, страшное падение произошло еще летом 2020 года. Мама Данила, Марина Устинова, ранее сама ходила на этот тренинг личностного роста: все было безопасно, со страховкой. Поэтому женщина отправила туда и старшего сына. Но мальчик упал на спину с высоты полутора метров, а тренер пытался это скрыть. Годы реабилитации привели к тому, что сейчас парень может ходить в школу и снова занимается спортом. Но последствия падения останутся у него на всю жизнь и могут навредить в любой момент.

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