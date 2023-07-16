Скатился не вовремя и ударился о лестницу: стала известна причина смерти мужчины на аттракционе на Айских притесах

Айские притесы - одни из самых высоких отвесных скал на Урале. Фото: vk.com/grifon_splav

Стала известна предварительная причина смерти туриста на аттракционе на реке Ай в Челябинской области. 15 июля мужчина скатился на заплайне через реку и ударился об ограждение.

— На трос запустили сразу двоих людей, — рассказал КП-Челябинск источник в правоохранительных органах. — Женщина, которая была впереди, не закончила поездку, в это же время на трос запустили мужчину. В конце поездки он ударился о металлическую конструкцию.

Предположительно, в конце троса смертельным препятствием стала лестница, которую должны были убрать после того, как поездку завершила женщина.

Также стало известно, что погибший турист приехал отдыхать из Пермского края.

Трагедия случилась 16 июля. Фото: пресс-служба следственного комитета Челябинской области.

Сегодня экстрим парк, где случилось ЧП, не работает. Об этом сообщается на странице аттракциона.

— 15 и 16 июля парк не работает, — говорится на официальной странице компании. — Все, кто записан на прыжки, пишите в сообщения сообщества. Комментарии временно закрыли.

Мы также запросили комментарий в сообщениях сообщества, так как другие контакты удалены, а личные страницы организаторов теперь закрыты.

— Аттракцион открылся в прошлом году и стал очень популярным среди туристов, приносит неплохие деньги, — поделился с КП-Челябинск один из организаторов сплавов по реке Ай. — Но мы своих клиентов туда не возим, это слишком экстремально, хотя слышали восторженные отзывы.

По факту смерти туриста дело возбудил Следственный комитет по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ НА ЭТУ ТЕМУ:

Следователи возбудили уголовное дело после смерти отдыхающего при спуске на зиплайне через реку в Челябинской области

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru