Награждение лучших, праздничный концерт и красочный салют: как отметили День металлурга сотрудники ЧТПЗ

Свой профессиональный праздник металлурги отмечали несколько дней подряд. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

День металлурга в стране ежегодно отмечают в третье воскресенье июля. Однако сами праздничные мероприятия принято проводить накануне. В этот раз Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), устроил сотрудникам и жителям города двойной праздник. Масштабная программа мероприятий длилась несколько дней.

День металлурга в 2023 отметили масштабно! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В течение недели на производственных площадках проходило чествование лучших. Около 600 сотрудников предприятий ТМК в Челябинске за высокие профессиональные достижения в честь Дня металлурга были отмечены отраслевыми и региональными наградами, удостоены корпоративных знаков отличия и благодарственных писем.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

14 июля — в ДК ЧТПЗ прошло посвящение в металлурги молодых сотрудников и концерт для ветеранов завода. Продолжилось празднование 15 июля традиционным детским праздником с вручением сертификатов на приобретение канцелярских принадлежностей первоклассникам и спортивными соревнованиями — матчами по футболу и волейболу, а также «веселыми стартами» для детей сотрудников предприятий челябинской площадки ТМК.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А вечером, на стадионе спортивного комплекса «Восход» трубников ждал праздничный концерт. Посмотреть на фееричное шоу гости приехали даже из соседних городов.

В этом году 2 сотрудника предприятия удостоены звания «Почетный металлург РФ». Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Начало праздника – под громкие аплодисменты. На сцену поздравить металлургов поднялись управляющий директор ЧТПЗ Евгений Губанов и заместитель Губернатора Челябинской области Сергей Шаль. Сотрудников завода поблагодарили за большой вклад в развитие предприятия и металлургической отрасли:

- Челябинский трубопрокатный завод – это большой и сложный механизм, который объединяет судьбы тысяч людей разных поколений. Мы с вами из года в год обновляем родной завод, улучшаем его. Сегодня на предприятии реализуется множество проектов, ставятся рекорды, выпускаются новые виды продукции – все это стало возможным благодаря профессионализму людей, которые заинтересованы в своем деле. В этот праздник я желаю вам и вашим близким благополучия и крепкого здоровья. Вперед, к новым победам и достижениям, – сказал управляющий директор ЧТПЗ Евгений Губанов.

От имени Губернатора Челябинской области Алексея Текслера металлургов поздравил Сергей Шаль:

- Металлургия была и остается одной из флагманов отечественной экономики, являясь основой промышленного комплекса Южного Урала, гарантом не только экономического, но и социального благополучия. Я поздравляю вас с вашим профессиональным праздником. Желаю всем вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Высокую награду получил Владимир Лямин. На заводе он работает нагревальщиком металла. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В честь праздника специалисты ЧТПЗ были отмечены наградами. В этом году два сотрудника предприятия удостоены звания «Почетный металлург РФ». В их числе Владимир Лямин, который больше 30 лет работает нагревальщиком металла в трубопрокатном цехе № 2 ЧТПЗ:

- Я тракторист, машинист широкого профиля. Начинал в Верхнеуральском районе в поселке Нововороненском. Потом женился и перебрался сюда, в Челябинск. Здесь у жены дедушка работал на ЧТПЗ. Вот и я пошёл на завод, попросился в тот же цех, где он числился. И ни разу не пожалел! Я здесь всему научился, что умею сегодня. У меня были хорошие наставники, они мне всегда подсказывали, помогали. В цехе № 2 ЧТПЗ работает мой шурин. День металлурга – наш семейный праздник, отмечаем мы его очень весело. Не поверите, веселее, чем Новый год!

Павел Гончаренко влюблен в свою профессию. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Желание обучаться всему новому привело в металлургию и Павла Гончаренко. На ЧТПЗ он работает 16 лет, большую часть из которых в цехе «Высоте 239» – одном из самых известных цехов по производству труб большого диаметра в России. Говорит, вкладывает в свою работу душу, от того особенно приятно получать признание. На Дне металлурга бригадира на участках основного производства отметили Благодарностью Губернатора Челябинской области:

- Не зря работали, значит! Чувствуется, что оценивают тот вклад, который люди вносят. Это правда, очень приятно. А работу свою я очень люблю за проекты, за движение вперед, за нестандартные задачи – все это очень интересно.

Семья Баузер в сумме проработала на ЧТПЗ 203 года! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На Дне металлурга подвели и итоги традиционного конкурса «Трудовая династия». В нем участвуют семьи, чей общий трудовой стаж превышает 100 лет. В этот раз награду получила семья Баузер – их представители трудятся на ЧТПЗ в сумме 203 года!

- Начали трудовой путь наши мамы в 1970-х года, а мы продолжили это дело. Наши отцы также здесь работали. Свою работу мы любим за то, что результат видим каждый день. Ни один день на предприятии не похож на предыдущий, — рассказал начальник трубопрокатного цеха № 2 ЧТПЗ Вячеслав Баузер.

Певица Ёлка стала хедлайнером этого вечера. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Главным подарком на День металлурга от ЧТПЗ стал концерт певицы Ёлки. Всем стадионом здесь пели «На большом воздушном шаре» и «Прованс». Ради выступления любимой певицы в Челябинск приехала Елена Иванова. Сама она живет в Сатке, но концерт не смогла пропустить:

- До этого я на празднике металлургов была пару раз. У меня папа работал на заводе, поэтому я здесь сегодня тоже, можно сказать, не просто так. Хорошие праздники здесь проводят, все на уровне. Приехать, правда захотелось вдвойне, когда узнала, что выступать будет Ёлка. Хочется и песни попеть и потанцевать!

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В завершение праздника над Ленинским районом засверкал салют. Залпы в честь Дня металлурга пускали около 10 минут, а любоваться россыпью красочных фейерверков на улицу выходили люди из ближайших к стадиону домов.