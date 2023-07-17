«И не стыдно вам полуголой выставляться!»: педагог показала, как должен выглядеть учитель на пляже

Так должен выглядеть идеальный учитель на отдыхе?
Фото: Предоставлено "Комсомолке"
Преподаватель английского языка из города Катав-Ивановска Челябинской области Маргарита Скачкова стала звездой федеральных пабликов. Ее фото на озере Тургояк оценили тысячи людей.
Маргарита Скачкова опубликовала в соцсетях фотографию в белой рубашке и классической юбке с подписью:
– Если вы вдруг забыли, как должен выглядеть учитель на пляже – вот так!
В комментариях шутку подхватили и добавили, что и голову бы следовало покрыть!
– Все началось с фото в бассейне, на которое пришел комментарий: «И не стыдно вам полуголой выставляться, на вас дети смотрят!» После чего я решила ответить, доведя ситуацию до абсурда. Съемки произвели на озере Тургояк. Фотопост был выложен на сайт «Пикабу», где он моментально собрал тысячи реакций и комментариев. А уже оттуда фото разлетелось по пабликам, – рассказала КП-Челябинск Маргарита Скачкова.
Пользователи соцсетей предлагают сотрудникам полиции тоже купаться в форме, депутатам – в костюмах, а кузнецам – с кувалдой и наковальней. Вдруг и их кто увидит!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ирина Шейк наоборот: учитель английского променяла Китай и Эмираты на красоты Южного Урала
Преподаватель английского из Кембриджской школы стала земским учителем в уральской глубинке (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».
Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».
Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.