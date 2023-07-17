«И не стыдно вам полуголой выставляться!»: педагог показала, как должен выглядеть учитель на пляже

Так должен выглядеть идеальный учитель на отдыхе? Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Преподаватель английского языка из города Катав-Ивановска Челябинской области Маргарита Скачкова стала звездой федеральных пабликов. Ее фото на озере Тургояк оценили тысячи людей.

Маргарита Скачкова опубликовала в соцсетях фотографию в белой рубашке и классической юбке с подписью:

– Если вы вдруг забыли, как должен выглядеть учитель на пляже – вот так!

В комментариях шутку подхватили и добавили, что и голову бы следовало покрыть!

– Все началось с фото в бассейне, на которое пришел комментарий: «И не стыдно вам полуголой выставляться, на вас дети смотрят!» После чего я решила ответить, доведя ситуацию до абсурда. Съемки произвели на озере Тургояк. Фотопост был выложен на сайт «Пикабу», где он моментально собрал тысячи реакций и комментариев. А уже оттуда фото разлетелось по пабликам, – рассказала КП-Челябинск Маргарита Скачкова.

Пользователи соцсетей предлагают сотрудникам полиции тоже купаться в форме, депутатам – в костюмах, а кузнецам – с кувалдой и наковальней. Вдруг и их кто увидит!

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