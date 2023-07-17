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Общество17 июля 2023 11:30

«И не стыдно вам полуголой выставляться!»: педагог показала, как должен выглядеть учитель на пляже

Педагог из Челябинской области показала, как учителям можно фотографироваться на пляже
Дарья МАРКОВА
Так должен выглядеть идеальный учитель на отдыхе?

Так должен выглядеть идеальный учитель на отдыхе?

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Преподаватель английского языка из города Катав-Ивановска Челябинской области Маргарита Скачкова стала звездой федеральных пабликов. Ее фото на озере Тургояк оценили тысячи людей.

Маргарита Скачкова опубликовала в соцсетях фотографию в белой рубашке и классической юбке с подписью:

– Если вы вдруг забыли, как должен выглядеть учитель на пляже – вот так!

В комментариях шутку подхватили и добавили, что и голову бы следовало покрыть!

– Все началось с фото в бассейне, на которое пришел комментарий: «И не стыдно вам полуголой выставляться, на вас дети смотрят!» После чего я решила ответить, доведя ситуацию до абсурда. Съемки произвели на озере Тургояк. Фотопост был выложен на сайт «Пикабу», где он моментально собрал тысячи реакций и комментариев. А уже оттуда фото разлетелось по пабликам, – рассказала КП-Челябинск Маргарита Скачкова.

Пользователи соцсетей предлагают сотрудникам полиции тоже купаться в форме, депутатам – в костюмах, а кузнецам – с кувалдой и наковальней. Вдруг и их кто увидит!

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