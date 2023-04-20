Ирина Шейк наоборот: учитель английского променяла Китай и Эмираты на красоты Южного Урала

Лейла успела поработать в ОАЭ и Китае. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

«Комсомольская правда-Челябинск» продолжает проект «Земские». В нашей области работают программы для учителей, медиков, тренеров и работников культуры. Кто эти люди, которые бросили большие города и уехали покорять глубинку? Свою историю рассказала учитель английского, которая после работы в ОАЭ и Китае переехала в маленький Еманжелинск.

Лейла Темирбекова с детства знала, что будет работать учителем. Но и представить не могла, что будет делать это в других странах! После университета она успела пожить в Объединенных Арабских Эмиратах и Китае. А недавно вернулась в родную Челябинскую область и стала земским учителем. Невольно напрашивается сравнение с моделью Ириной Шейк. Вот только она уехала из Еманжелинска покорять мир, а Лейла, наоборот, поработала в других странах и приехала в Еманжелинск учить детей.

Лейла с детства знала, что будет работать учителем. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Учила китайских детей

В детстве Лейла мечтала стать учителем – перед глазами был пример мамы, которая преподавала более 40 лет русский язык и литературу. После окончания ВУЗа даже пошла работать в школе №145 в челябинском поселке Новосинеглазово. А потом решилась и уехала в Объединенные Арабские Эмираты.

– Многие мои однокурсницы после окончания университета устроились работать за границей. Одна из них – в ОАЭ. Меня это заинтересовало: другая страна, другой менталитет. Обратилась к ней, она помогла мне найти работу, – вспоминает Лейла.

Но все же там было слишком жарко. Поэтому через время девушка решила вернуться обратно, в Челябинск. Здесь Лейла работала несколько лет контрактным администратором в российско-американской компании «Эмерсон».

А потом снова стала учителем, но уже не в Челябинске, а в Китае. Лейла преподавала малышам английский язык в языковом центре. Но в 2020 году возникли проблемы с визой, пришлось вернуться.

– После возвращения появился вопрос: что делать? Мама рассказала о программе «Земский учитель». В Китае у меня неплохо получалось работать с детьми, и я решила принять участие. Образование и опыт соответствовали критериям отбора. И я подумала: «А почему бы и нет?» Ну, и немаловажную роль в принятии данного решения сыграл миллион, – рассказывает Лейла.

«Земские» по договору должны отработать в маленьком населенном пункте 5 лет. За это они получают миллион рублей как единоразовую выплату. На что его потратить, каждый решает сам.

В Китае Лейла преподавала английский в языковом центре. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

После мегаполиса в тихий город

В январе 2020 года 35-летняя Лейла подала документы для участия в конкурсе. И в том же году стала учителем в школе №5 Еманжелинска. Лейла Калиякбаровна преподает английский язык для учеников начального и среднего звена.

Учитель отмечает, что школа в хорошем состоянии. Да и с детьми ей нравится работать, хотя заинтересованы в английском не все.

– В Китае в основном был упор на игровую форму обучения, некоторые методики стараюсь применять в своей работе здесь. Но есть и отличия. У китайских детей, а вернее их родителей, очень трепетное отношение к учебе. Там большая конкуренция, поэтому родители вкладываются в развитие, дети с раннего возраста посещают разные кружки, много учатся. Они верят, что если будут хорошо учиться, смогут достигнуть успеха в жизни, – отмечает Лейла.

– А в Еманжелинске после Китая не скучно?

– Я жила в Шеньчжене – это один из крупнейших городов Китая. Конечно, жизнь в мегаполисе интересна и разнообразна: рядом находится Гонконг, много парков, заповедников и море. Но, как и во всем Китае, там очень много людей. От этого устаешь. А Еманжелинск – тихий, спокойный город. И в этом есть свои плюсы.

Сейчас Лейла работает в Еманжелинске. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Миллион Лейла планирует вложить в жилье. Сейчас старается жить настоящим и не думать, что будет, когда закончатся пять лет, на протяжении которых она должна преподавать по договору.

Хотите почитать другие истории про земских? Они у нас есть!

Преподаватель английского из Кембриджской школы Светлана Харламова стала земским учителем в уральской глубинке. Туда она переехала с тремя детьми. А Татьяна Костюнина и ее супруг Виктор Белов бросили профессиональный спорт, чтобы стать земскими тренерами в селе Челябинской области. Земскими становятся не только молодые. Михаил Теорий, выйдя на пенсию, решил вновь стать фельдшером, — на этот раз земским.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Преподаватель английского из Кембриджской школы стала земским учителем в уральской глубинке (подробнее)

Медик из Златоуста вышел на пенсию и решил стать земским фельдшером (подробнее)

Пара бросила профессиональный спорт, чтобы стать земскими тренерами в селе Челябинской области (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru