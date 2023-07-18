Когда можно будет приложиться к мощам, — поговорили на пресс-конференции в «Комсомольской правде» Фото: Вадим АРХИПОВ

В пятницу, 21 июля, в 9 часов утра у Свято-Симеоновского собора состоится встреча мощей Матроны Московской. В прошлом году святыня гостила в Челябинске шесть дней, в этот раз мощи пробудут в нашем городе 12 дней.

— Это мероприятие очень важно для Челябинска, который имеет православную историю и нам радостно, что такие святыни посещают наш город, — руководитель отдела по взаимодействию с учреждением культуры Челябинской епархии протоирей Андрей Гупало.

После пройдет праздничная литургия. И в конце, по традиции, совершится молебен с чтением и пением акафиста Блаженной Матроне. С этого момента и до 2 августа можно будет приложиться к мощам.

Блаженная Матрона родилась в 1885 году. Она появилась на свет слепой, но у нее было зрение духовное. Матрона Московская была благословлена на служение людям Иоанном Кронштадтским в те времена, когда храмы закрывались. Поэтому сейчас к блаженной Матроне необходимо идти за тем, чтобы попросить изменения своей жизни, прочить о том, что беспокоит. Важно быть искренним, просить о добром и нематериальном.

— У меня сложилось впечатление, что Матрона это семейная Святая. К ней обращаются за помощью в создании семьи, рождении ребенка, и разрешении семейных неурядиц. Все строится вокруг семьи. И оно понятно, ведь семья для человека это самое главное, источник счастья, — заключил отец Андрей.

Благодаря Матроне Московской у отца Андрея исцелилась от рака духовная дочь Фото: Вадим АРХИПОВ

Со всеми этими проблемами, люди приходят к Матроне уже много лет и получают помощь. Протоирей Андрей поделился с нами удивительной историей. 20 лет назад его духовная дочь была тяжело больна — у нее обнаружили рак желудка, женщина готовилась к худшему. Но во сне к ней явилась Матрона и сказала, чтобы та пришла помолиться к ней на могилу. Это было в те времена, когда мощи еще не были обретены. И помолившись, она женщина получила исцеление. По словам отца Андрея, таких случаев бесконечное множество.

Есть традиция приходить к мощам Матроны с цветами. Известно, что Матрона была слепой, и красоту мира она познавала с помощью обоняния. Цветы можно приносить любые, главное, чтобы это были цветы с благоуханием. Цветы будут освещены, и потом их можно прикладывать к больным местам, заваривать в чай, если есть внутренние болезни, или просто носить с собой.

Также епархия объявила набор волонтеров. Будет две смены с 8 до 2 и с 2 до 8, обеспечено горячее питание. Если есть желание помочь, то можно обратиться в Свято-Симеоновский собор (ул. Кыштымская, 34). Волонтерское движение при храме существует уже достаточно давно. Но поскольку часть волонтеров привлечена к другим проектам, в этом году необходима помощь молодых людей с 14 лет.

ТЕМ ВРЕНЕМ

Под Челябинском в Сосновском районе в селе Вознесенка, построят храм в честь Матроны Московской. Сейчас создается рабочий проект, на возведение уйдет несколько лет. У храма будет отдельная звонница, будет административный корпус, уже написана икона и есть мощевик. Храм будет вмещать около 100-150 человек.

Идея возведения храма появилась еще в 2012 году. Тогда храм в честь иконы Божьей Матери «Скоропослушница» в соседнем поселке Новосинеглазово навестил епископ Русской православной церкви Владыка Феофан. В этот момент в храме оказались две прихожанки из поселка Вознесенка.

Настоятель строящегося храма Матроны Московской Алексей Егоров Фото: Вадим АРХИПОВ

— Они подошли к нему и сказали, что хотим построить храм, и сделать его в честь святой Матроны Московской, Феофан идею благословил. И вот так просто началась история храма, - рассказал настоятель строящегося храма Матроны Московской, протоиерей Алексей Егоров.

Сейчас храм располагается в небольших вагончиках, в которых есть электричество, вода и канализация.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.