В Челябинске набирают волонтеров, желающих подежурить у мощей Матроны Московской

Фото: Челябинская епархия

В Челябинской епархии ищут волонтеров для дежурства у ковчега с мощами святой Матроны Московской.

Мощи будут находиться в Свято-Симеоновском кафедральном соборе с 21 июля по 2 августа.

Добровольцам потребуется работать в две смены: с 8:00 до 14:00 и с 14:00 до 20:00. Помочь священнослужителям предлагают верующим старше 14 лет. Волонтеров в храме обеспечат горячим питанием.

Как рассказали в епархии, в список обязанностей дежурных войдет регулировка потоков верующих, обработка стекла ковчега, раздача цветов прихожанам и прочая помощь в храме.

Записаться в добровольцы можно по телефону 8-966-705-92-35.

Как мощи святой Матроны Московской встречали в Челябинске в прошлом году, смотрите в нашем фоторепортаже.

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