Выход на новую аудиторию: Павел Михайлов — о первых днях работы на посту директора Камерного театра

Павел Михайлов на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM) Фото: Василий МАЛЫШЕВ

В челябинском Камерном театре идет подготовка к ежегодному фестивалю «Камерата», который в этом году пройдет в юбилейный 30-й раз. Не останавливает, а только лишь подстегивает этот процесс смена руководства — в начале недели пост директора театра вместо прослужившего девять лет Ильи Коломейского занял телеведущий Павел Михайлов. О том, как и куда будет двигаться театр под его началом, новый директор рассказал в эфире радио «Комсомольская правда — Челябинск» (95,3 FM).

Как признался Павел Михайлов, предстоящая в начале осени «Камерата» — крупное театральное событие с множеством гостей и событий — его пока «немного пугает», но в то же время он выразил уверенность, что команда профессионалов во главе с программным директором, театральным критиком Владимиром Спешковым проведет все на высшем уровне. На следующий год уже планируется расширение формата фестиваля, выход на новую аудиторию, рассказал Павел Михайлов.

Переход на управленческую должность из креативной сферы не стал проблемой для нового директора Камерного театра. Павел Михайлов отметил, что творческий подход на новом месте точно так же важен, как и взвешенный менеджмент.

— Креатив должен быть и в административной работе. Потому что если двигаться по рельсам, проложенным много лет назад, ничего не менять, не шагать вперед, работать будет скучно и неинтересно. В данный момент мы с коллегами обсуждаем и готовим ряд моментов, которые позволят театру видоизменяться. Заметно это будет, может, года через два-три, но нащупываем эти точки роста мы уже сейчас.

Павел Михайлов рассказал, что с артистами труппы еще не встречался — все они находятся в отпусках. Сейчас его основной вектор коммуникации — работа с административным персоналом театра. Новый директор Камерного добавил, что в работе ему помогает прежний опыт — не только замгендиректора Областного телевидения, но и три года работы директором телерадиоцентра «Восточный экспресс». Но сценический опыт — много лет Михайлов служил в челябинском ТЮЗе — увы, останется в прошлом.

— Директору театра нельзя выходить на сцену в качестве актера: это является конфликтом интересов. Моя творческая реализация в другом — в налаживании процессов, выстраивании взаимодействия с коллективом. Можно, конечно, представить, что «сорвет башню», я выскочу на сцену, оттолкну артистов и начну доигрывать сцену так, как я считаю нужным! — пошутил Павел Михайлов. — Но я уверен, что этого не произойдет.

Илья Коломейский, который руководил Камерным театром с 2014 года до недавнего времени, нашел новое применение своим талантам. Как ранее писал КП-Челябинск, он занял должность заместителя директора музея заповедника «Аркаим» и будет в этом качестве заниматься развитием и продвижением, организацией мероприятий, фандрайзингом, соисканием грантов.

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