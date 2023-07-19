В челябинском зоопарке назвали причину смерти молодой медведицы

Медведица Забава умерла 30 июня. Фото: челябинский зоопарк

Причиной смерти медведицы Забавы в челябинском зоопарке стал приступ судорог. Животное страдало недугом с лета прошлого года. Об этом рассказали представители зоопарка.

— Мы верили в лучшее. До последних дней Забава была веселой, активной медведицей. Но 30 июня у Забавы случился приступ судорог, во время которого она умерла, — рассказали в пресс-службе учреждения.

В июле прошлого года у медведицы зафиксировали судорожный синдром, который характеризуется приступами непроизвольных мышечных сокращений. Из-за болезни Забаве было тяжело передвигаться. После взятия анализов животному назначили лечение. Вскоре состояние Забавы стабилизировалось. Медведица находилась на постоянной терапии, однако симптомы заболевания периодически возвращались.

Забаву и ее сестру Шкоду впервые заметили осенью 2021 года в окрестностях горнолыжного центра «Банное». В то время они были еще совсем медвежатами. Южноуральцы обеспокоились тем, что звери бродили без присмотра мамы. Было очевидно, что медведица погибла, а ее дети сами искали себе пропитание.

Для спасения медвежат развернули целую операцию. Животных отловили по одному и отправили жить в челябинский зоопарк.

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