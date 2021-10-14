Истощенные медвежата, найденные в Башкирии, будут жить в челябинском зоопарке

Медвежата не выживут без заботы человека. Фото: Алексей Текслер/Instagram.com

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил в своем Instagram дать имена медвежатам, найденным в районе горнолыжного центра «Банное». Они займут вольеры отравленных в челябинском зоопарке медведей.

— Всех нас шокировала история гибели двух медведей в челябинском зоопарке. Нет сомнений, что это было умышленное отравление. Уверен, что правоохранительные органы найдут и привлекут к ответственности виновных. История вопиющая, слежу за этим внимательно, — отметил Алексей Текслер. — В зоопарке сейчас два гималайских медведя — Харитон и Алиса — и бурая медведица Бусинка.

Медвежата, который сейчас спасают, попали на видео на границе с Башкирией. Они остались без матери и отправились на поиски еды к людям. Если их оставить в лесу, зиму малыши не переживут.

— Поручил проработать спасательную операцию, — написал глава региона. — Совместная акция экологов, специалистов челябинского зоопарка и добровольцев дала результат. Одного мишку спасли и накормили, второго еще ищут.

Уже решено, что медвежата будут жить в челябинском зоопарке, где им обеспечат должный уход.

— Медвежатам будет 2 года, они беззащитны и их было необходимо спасти от недостатка питания, браконьеров и охотников, — прокомментировал историю замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков. — У последних даже было выдано разрешение на отстрел в Башкирии.

Еще один медвежонок сейчас с истощенном состоянии находится у ветеринара Карена Даллакяна. Маленькая медведица также осталась без мамы и долго скиталась по лесу. Годовалого медвежонка нашли в Катав-Ивановском районе, ее пришлось экстренно оперировать

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