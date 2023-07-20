На Новоградском тракте под Челябинском построят еще 300 тысяч кв. метров жилья

Строить почти полсотни домов нового ЖК будут в течение четырех лет. Фото: White Group

В поселке Пригородном Сосновского района, за границей Северо-Запада Челябинска огораживают новую стройплощадку. На огромном — 46 га — участке вблизи Новоградского тракта и автодороги Челябинск-Харлуши застройщик из группы компаний ИКАР (White Group) собирается возводить там жилой квартал. Новый ЖК будет носить название «Новиль»; дома будут располагаться за другим комплексом — «Парковый премиум» застройщика АПРИ «Флай Плэнинг».

Дома будут высотой не более девяти этажей. Фото: White Group

По информации девелопера, СЗ «Икар Запад», новый квартал будет состоять из 46 монолитных домов средней этажности — высотой от 5 до 9 этажей, которые будут возводить в пять очередей. Их общая жилая площадь — 288 тысяч кв. метров, это более 6 тысяч квартир. Еще 9,8 тысяч кв. метров приходится на коммерческие помещения. Планируются и социальные объекты - два детских сада, школа, спортивные объекты, сквер и зоны отдыха.

Запланированы не только жилые корпуса, но и школы с детсадами, и общественные пространства. Фото: White Group

Продавать квартиры в ЖК «Пригородный» начнут этой осенью, ввод в эксплуатацию первых восьми домов намечен на лето 2024-го. Срок реализации всего проекта — конец 2028 г.

Предполагается, что так будут выглядеть окрестности Челябинска к 2028 году. Фото: White Group

Отметим, что жители «Паркового премиум» ранее возмутились переездом на соседний участок торговцев с закрытого Каширинского рынка. На новом рынке, получившем название «Караван», по словам жильцов, царит антисанитария, не соблюдаются правила пожарной и дорожной безопасности, также их беспокоит возможное ухудшение социально-криминальной обстановки в районе.

К ситуации подключились региональные власти: губернатор Алексей Текслер дал поручение своему заместителю Сергею Сушкову изучить вопрос переезда Каширинского рынка в новую локацию и выработать меры по регулированию работы новых торговых точек.

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