Спортивного директора челябинского хоккейного клуба «Трактор» задержали по делу о наркотиках

Александр Шинин. Фото: Хоккейная команда «Белые Медведи»

Директора по спортивному развитию хоккейного клуба «Трактор» Александра Шинина задержали по делу о наркотиках. По данным источника КП-Челябинск у него нашли несколько граммов запрещенного вещества.

— Сегодня стало известно о ситуации с участием Александра Шинина. Ведутся следственные действия, о дальнейшем ходе которых будет сообщено в официальных источниках. «Трактор» принял решение о прекращении сотрудничества со специалистом, – сообщили в пресс-службе Трактора.

Получить комментарий самого Шинина не удалось. Сейчас его телефон вне зоны действия сети. Ранее в клубе сообщили об увольнении топ-менеджера.

Александр Шинин начал свою карьеру в «Тракторе» в 2001 году на роли защитника. Позже стал капитаном медведей. Завершил ее он в 2019 году, а после перешел на клубную должность.

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