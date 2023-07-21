Сначала думали, что он сбежал: Карен Даллакян рассказал, как погиб тигр Гектор в центре реабилитации

Гектор выжил в неволе, но погиб в природе Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жителей как минимум двух регионов — Челябинской области и Хабаровского края — потрясла новость о гибели тигра Гектора в результате несчастного случая. В тайге, где находится центр реабилитации «Утес», случилась буря. Дерево не выдержало натиска стихии и упало на хищника. Тот не успел отскочить: дали знать о себе старые травмы — следы человеческой жестокости.

«Папа» Гектора — ветврач Карен Даллакян — рассказал на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM), что произошло в тот роковой день.

«ДУМАЛИ, ОН СБЕЖАЛ»

Сразу после урагана сотрудники «Утеса», не нашли Гектора и были уверены, что он сбежал из своего вольера. На это намекало то, что упавшее дерево сломало забор, а хищник, в отличие соседа Жорика, не объявился, когда утром принесли еду. Руководитель Утеса Эдуард Круглов сразу вызвал помощь, искать Гектора в «Утес» приехали специалисты минэкологии. Привезли особую клетку-ловушку и тепловизор для поисков. Прибор «увидел» и Жорика, и других хищников, но Гектора так и не зафиксировал.

Группа нервничала: темнеет, в густой лес на транспорте не заедешь, укрыться негде, за каждым стволом может таиться смертельная угроза, ведь тигру не объяснишь, что двуногие существа суетятся на его территории для его же блага…

— А когда зашли вглубь вольера, там и увидели, прямо под деревом, которое упало, нашего Гектора, придавленного… — заключает Карен. — Здесь ничего не поделаешь, ведь мы же хотели, чтобы он жил в полувольных условиях. Вот так мать-природа распорядилась, забрала его к себе. Наверное, он нужнее — там. Мы постепенно пришли в себя, нужно было работать.

Гектор накануне гибели. Фото: Реабилитационный центр диких животных "Утес"

После трагедии было принято решение: школу зооволонтера — грантовый проект, который реализуется на территории Хабаровского края — посвятят в том числе памяти тигра Гектора, и на историях спасения хищников будут учить новые поколения специалистов по сохранению дикой природы.

ВЫЖИЛ В НЕВОЛЕ, НО ПОГИБ В ПРИРОДЕ

История Гектора началась в неволе в 2019 году: он родился в передвижном зоопарке с животными и обитал в клетке с мамой-тигрицей. Во время одной из стоянок в Оренбургской области ночью в парк вломился пьяный мужчина. Он вздумал выкрасть одного из тигрят, пробрался к клетке, открыть ее не смог, но схватил котенка за задние лапы и попытался вытянуть через щель между прутьями. На защиту малыша бросилась тигрица, ранила похитителя и утащила котенка в дальний угол, где несколько дней зализывала ему раны, не подпуская ни уборщиков, ни ветеринаров. Однако травмы задних ног и позвоночника, которые получил маленький хищник, одна материнская забота излечить не могла, а драгоценное время на операцию было потеряно.

Всерьез встал вопрос: будет ли тигренок жить? И тогда руководство луна-парка связалось с челябинским ветеринаром и основателем фонда защиты дикой природы «Спаси меня» Кареном Даллакяном. В 2010 году он прославился на всю страну, вытащив с того света другого тигренка — Жорика. Гектору и Жорику было суждено встретиться в Хабаровском реабилитационном центре «Утес», но до этого в Челябинске Гектора ожидало лечение. Малыш выжил и возмужал, но ни о дикой природе, ни о зоопарке речи не шло: оставался только вариант с переездом в «Утес», где созданы условия для жизни зверей-инвалидов в условиях, приближенных к естественным.

Отправка Гектора в Хабаровский край проходила в атмосфере всеобщего внимания, а когда тигр освоился на новом месте, познакомился со старшим «коллегой» Жориком, зоозащитники и подписчики доктора Даллакяна праздновали победу.

Без малого год, который Гектор провел в Хабаровском крае, показал: животное сохранило в себе «дикие» инстинкты.

— Для науки и дела сохранения популяции пробуждение «дикости» крайне важно, — отмечает Карен Даллакян. — Доказано, что если животное, родившееся в неволе, в раннем возрасте правильно, без сюсюканья, реабилитировать, его потомство сможет выжить в дикой природе.

«ЭТО ТАЙГА»

Но будущее для Гектора так и не наступило.

— Если бы не человеческая жестокость, которая сделала инвалидом тигра в детстве, если бы Гектор сохранял подвижность здорового зверя, он успел бы увернуться от падающего ствола, — уверен Карен Даллакян.

Известие о гибели Гектора стало трагедией и для сотрудников «Утеса», и для челябинской команды фонда «Спаси меня».

— Все, кто знали его историю, очень тяжело перенесли эту грустную весть. Успокаивает один факт: Гектор успел пожить в природе, — говорит ветеринар. — Предотвратить подобные несчастные случаи практически невозможно. Это тайга, она имеет свои особенности. Свою жестокость.

В 2005 году при таких же обстоятельствах погиб сам создатель реабилитационного центра «Утес» Владимир Круглов: на него упало дерево, травма оказалась несовместима с жизнью. Сейчас центром руководит его сын Эдуард.

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