«Несчастного тигренка с умнейшими глазами больше нет»: во время бури погиб Гектор, которого спас челябинский зоозащитник

Гектор перед отправкой в Хабаровск. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Хабаровском реабилитационном центре для диких животных погиб тигр Гектор. Четыре года назад его пытались украсть из зверинца – сильно повредили лапы и позвоночник. Пострадавшего амурского тигренка «поставил на лапы» челябинский ветеринар и зоозащитник Карен Даллакян.

Год назад тигра перевезли в Хабаровск. Там он жил рядом со своим уральским братом – тигром Жориком. Но, к сожалению, животное, у которого в детстве сильно пострадали лапы и позвоночник, не смогло спастись от стихии. Об этом сообщил руководитель реабилитационного центра «Утес» Эдуард Круглов:

– С глубоким горем сообщаю вам о том, что в результате трагического случая погиб наш Гектор. Буря, которая прошла позавчера ночью в тайге, вызвала падение дерева в вольере Гектора. К сожалению, он не смог увернуться.

Гектор накануне гибели. Фото: Реабилитационный центр диких животных "Утес"

Эдуард отметил, что в тайге суровые стихии случаются очень часто. И сказал, что весь центр очень переживает из-за смерти Гектора.

Соболезнования высказывают и в соцсетях. За историей красавца Гектора следили многие и были очень рады, что он окажется в родной для амурских тигром среде – тайге.

– Очень жаль. Не верится, что этого несчастного тигренка с умнейшими глазами больше нет. Ему с его больными лапами только и гулять по тайге в бурю, – написала в социальных сетях неравнодушная подписчица «Утеса» Виктория Кривошеина.

Гектор был очень красивым тигром. Фото: Реабилитационный центр диких животных "Утес"

Напомним, в 2019 году тигренка Гектора пытались украсть из зверинца. Вор из Бузулука хотел вытащить трехмесячного котенка из клетки, но разъяренная тигрица защищала малыша и чуть не оторвала мужчине руку. Но обезопасить сына ей не удалось: полосатый хищник получил травмы. Он не смог пролезть через толстые прутья клетки, и у него повредились позвоночник и задние лапки. Ветеринары предположили, что котенок навсегда может остаться инвалидом.

После этого тигренком занялся Карен Даллакян. Ветеринар поставил Гектора на ноги в своем приюте, и отправил его в Хабаровский край.