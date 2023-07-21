«Из-за адской боли рыдала навзрыд»: в Кургане женщина умерла от рака, пока ее лечили от цистита

Быстрая смерть женщины шокировала всех знакомых. Фото; Соцсети / yandex.ru/maps/

Жительница Кургана Надежда Розум, почувствовав боль в низу живота, сразу пошла к врачу. Под опекой у нее был внук-сирота, и женщина привыкла заботиться о здоровье – мальчика надо поднимать, поэтому с обращением к специалистам она не тянула. Уролог диагностировал женщине цистит. За три месяца лечения боли не пропали, а только усилились, Надежда почти перестала выходить из дома, резко похудела. Увядала на глазах.… А потом умерла, так и не дождавшись результатов врачебного консилиума. Вскрытие показало, что причиной смерти стало кровоизлияние в мозг из-за злокачественного новообразования кишки. Дочери женщины врачи лишь предложили бесплатно «прокапаться» самой… КП-Челябинск разобрались в шокирующей медицинской истории, которая может произойти с каждым.

Дочь Надежды, рассказывая о маме, сразу отмечает ту серьезность, с которой она относилась к своему здоровью. 70-летняя женщина обращалась к врачу, почувствовав любое недомогание. Еще бы, ведь у нее была оформлена опека над внуком, которому недавно исполнилось 16 лет. Мальчик потерял маму, когда ему было всего 8 месяцев. Бабушка взяла на себя заботу о нем и старшем брате. Растила, вкладывая всю душу и время. Жила ради них. А еще всегда ждала лета, чтобы отправиться на любимую дачу. Обращаясь к урологу в феврале 2023 года с болями в нижней части живота, Надежда и подумать не могла, что больше ей урожая не собрать.

Надежда воспитывала 16-летнего внука-сироту. Фото: соцсети

– Она как раз проходила диспансеризацию и сразу пошла к терапевту. Ей назначили анализ крови, мочи и УЗИ малого таза. 27 февраля она пришла, 2 марта у нее в карточке уже были результаты обследования, где было написано «новообразование». Терапевт, видя это, 9 марта пишет «цистит, недержание мочи» и, игнорируя новообразование, не направляет ее ни к проктологу, ни к онкологу, ни на МРТ, ни на КТ, а только отправляет к урологу, который опять пишет «хронический цистит», – рассказывает дочь Надежды Людмила.

После общения с врачами Людмила предполагает, что новообразование в кишечнике могло давить на мочевой пузырь из-за чего у ее мамы и возникала частая необходимость бегать в туалет. Поэтому врачи и писали в медкарте цистит и недержание. Но женщина увядала на глазах. Резко худела. Из-за сильных болей почти перестала выходить на улицу. В конце мая дочь обратилась в департамент здравоохранения. Тогда перезвонила заведующая поликлиникой и шокировала новостью – нужно идти к онкологу.

– 31 мая мы пришли к онкологу. Он посмотрел исследования и сказал, что нам незамедлительно нужно ехать в онкодиспансер. Там гинеколог-онколог осмотрела маму на кресле и сказала, что у нее все запущено, назначила колоноскопию, чтобы взять биопсию. Ее взяли, но нам никто никаких диагнозов не говорил. Я сама спросила у врача, что же у мамы, и она сказала самое страшное – рак толстой кишки, – вспоминает Людмила.

Чтобы назначить обезболивающие препараты, врачи должны были узнать тип опухоли: доброкачественная или злокачественная. А страдания Надежды усиливались с каждым днем. Людмила рассказывает, что никогда не видела мать плачущей. Но из-за адской боли мама рыдала навзрыд. Она уже не могла ни спокойно сидеть, ни лежать, ни ходить в туалет без диких мучений.

Результаты экспертизы. Фото; предоставлено "Комсомолке"

– Она гипертоник, но всегда поддерживала давление. Не было ни приступов, ничего. И в один день, видно, от адских болей, ее организм не выдержал. Случился инсульт. Три дня мама провела в больнице и двадцатого июня ее не стало. А в этот день мы должны были ехать в онкодиспансер, где врачи назначили бы дальнейшее решение, – с ощутимой болью говорит женщина.

Вскрытие показало, что Надежда умерла от кровоизлияния в мозг, которое возникло из-за злокачественного новообразования первичной сигмавидной кишки. Страховая компания провела экспертизу, которая показала, что при оказании помощи женщине были допущены нарушения. Не выполнено УЗИ мочевого пузыря, несвоевременно проведена консультация гинеколога и онколога и так далее – целый ворох трагических врачебных ошибок.

– Факт некачественной медицинской помощи, оказанной застрахованной Розум Н.Е. в ГБУ «Курганская поликлиника №1» подтвердился, – заключили эксперты страховой компании «Астрамед – МС».

Людмилу возмущает отношение врачей. 77-летняя уролог, по словам женщины, сказала ее 70-летней маме, что недержание у нее от возраста. А осиротевшей дочери руководство поликлиники, будто признавая вину, предложило только «прокапаться» лекарствами в дневном стационаре, ведь дочери по наследству передалась гипертония.

Ответ депздрава Курганской области. Фото; предоставлено "Комсомолке"

Сейчас Людмила оформляет опекунство над племянником, который второй раз за свои 16 лет потерял маму. Подросток боль утраты родной бабушки переживает будто тяжелее всех.

– Мою маму по сути заживо три месяца закапывали в землю. И я хочу добиться отстранения врачей, которые это допустили. Я написала жалобу в прокуратуру, в депздрав. Везде присылают отписки. И каждое заявление они рассматривали 30 дней. Сейчас у меня 0 результатов от их проверок. Но у меня цель – добиться справедливости. Ведь такое может произойти со всеми, – объясняет Людмила.

По словам женщины, ранее из-за халатности врачей умер ее папа. Он не пил, не курил, проходил диспансеризацию, а потом умер от четвертой стадии рака легких. Проглядели, уверена Людмила. Но тогда спокойная мама попросила не поднимать шума. И сейчас для дочери важно добиться справедливости. В день написания статьи дочь она отправилась в следственный комитет.

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