Бастрыкин потребовал доклад о расследовании смерти пенсионерки из Кургана, которую лечили от цистита, пока у нее был рак

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался расследованием смерти пенсионерки из Кургана Надежды Розум, которая умерла от рака из-за неверного лечения – три месяца по назначению врачей она пила только лекарства от цистита.

– Председатель Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя СУ СК России по Курганской области Казеко Г.А. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Врачи не заметили у женщины новообразования и лечили ее неверной болезни, в то время как у нее был рак кишки. Все это время женщина страдала от диких болей. По словам дочери, она «сгорала» на глазах, резко похудела и почти не могла ходить.

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