Находки из модного секонд-хенда: как мы искали брендовые вещи и собрали образ из «Скуби-Ду»

Единственный критерий — чтобы вещь была прикольная, говорят основатели «Хиппариума» Фото: Вадим АРХИПОВ

Осознанное потребление все больше увлекает молодых челябинцев. Секонд-хенды привлекают их больше, чем привычные бутики. Молодые люди хотят выделяться и создают собственные креативные пространства. Одно из таких мест — селективный секонд-хенд «Хиппариум». Редакция КП-Челябинск вместе с создательницей Полиной Стафеевой собрала образы в этом магазине. И вот что у нас вышло.

Для начала стоит разобраться, что такое селективный секонд-хенд и чем он отличается от обычного. В селективном магазине вторых рук вещи уже отобраны для покупателей. Здесь нет старых вытянутых «бабушкиных свитеров» и туфель на сломанных каблуках. Все позиции выдержаны в примерно одном стиле, в отличие от обычного секонд-хенда. В последнем собраны абсолютно разношерстные вещи и нужно потратить время и силы на поиск интересных вещиц, осмотрев каждую позицию. В селективных секонд-хендах уже все сделали за вас. Остается выбрать вещь нужного размера и фасона.

— Любим все свободное, удобное. У нас есть и гламур, и экстравагантные шмотки. Единственный критерий — чтобы вещь была прикольная, — говорит одна из основательниц секонд-хенда Полина Стафеева.

Фото: Вадим АРХИПОВ

Создательницы магазина — две молодые девушки. Изначально они начали просто продавать свои старые вещи в магазине в соцсетях. Потом начали развиваться: сняли пять квадратов в кластере «Трибуналис». А закончилось все открытием своего секонд-хенда в ноябре прошлого года.

Интерьер «Хиппариума» говорит за себя. Яркие стены. На потолке висят большие разноцветные платки. На полу — ковры как в советском союзе. Все вещи на рейлах подобраны как будто под стиль помещения — яркие, цветные, блестящие.

— Эти желтые стены я лично сама красила. Розовую — красила Настя. А разноцветную делали всей командой. Коврики на потолке — это тоже мы с Настей. Вешали со стремянки, своими силами, — делится Полина.

На полках много ручной работы. Здесь и фигурное мыло, и вязанные сумки. Украшения из бисера тоже сделаны своими руками. На одном из рейлов можно найти забавные джинсы: на них много замков, можно носить как скинни, так и как джинсы-трубы, если открыть каждую молнию — открываются ненавязчивые рисунки глаз. Создательницы приглашают к сотрудничеству молодых ребят, которые хотят выставлять свое творчество в «Хиппариуме»:

— Хочется давать людям свободу в продаже. Можно давать вещам вторую жизнь. В Челябинске, кроме «Твоей полки», не знаю пространств, где выставляется ручная работа, — рассказывает вторая создательница магазина Анастасия Беляева.

В пространстве «Хиппариума» часто проводятся мероприятия. Создательницы устраивают просмотры фильмов, мастер-классы, хиппи-вечеринки. Но судя по голосованиям в соцсетях магазина, любимое мероприятие гостей — своп или обмен вещами.

— Что-то у тебя лежит, не знаешь, куда отдать. Это полезно для всех. Можно разгрузить и пополнить гардероб одновременно, — отмечает Анастасия Беляева.

Фото: Вадим АРХИПОВ

Полина Стафеева — начинающий стилист. Открытие секонд-хенда дало возможность ей практиковаться в этом направлении. Сегодня мы вместе с ней составили несколько образов из ассортимента селективного секонд-хенда.

Ценовой сегмент в магазине абсолютно разный. Есть вещи просто из гардеробов самих создательниц и их друзей. Они стоят не дороже тысячи рублей. Кто-то выставляет на продажу брендовые вещи. Например, была сумка Burberry. Ее стоимость — пять тысяч рублей.

— Самый дорогой товар — ботинки Dr Martens за 10 тыс. рублей. Одежда у нас от 100 рублей до 5 тысяч, — рассказывает Полина Стафеева.

Фото: Вадим АРХИПОВ

Мы собирали образы под стиль самого магазина. Вышло очень ярко и по-летнему. Каждая вещь была из бюджетного сегмента. Зеленая блуза в полоску — 700 рублей. Платье из Zara, которая ушла с российского рынка, за 1700. Белое полупрозрачное платье с блестящей вышивкой — 700 рублей. Самой дорогой позицией стали джинсы с замками, о которых мы рассказывали выше. Ценник за них — 2490. Но помним, что это ручная работа.

В секонд-хенде у нас даже получилось собрать косплей на Велму и Шегги из мультфильма «Скуби-Ду». Горчичный свитер за 600 рублей, бордовая юбка по цене в 450 рублей и забавные очки за 250 рублей — девушка готова. Чтобы одеть Шегги, понадобилась футболка, ценой в 200 рублей, и брюки за 800. И вот вы уже герои популярного мультика.

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