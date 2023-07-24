Наденьте перчатки и выпустите с 9 этажа: что делать, если к вам залетела летучая мышь

Нападать на человека летучая мышь не станет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На днях челябинскую семью шокировала летучая мышь, залетевшая в квартиру. Хозяева поначалу решили, что в комнату залетела птица, но потом разглядели визитера и испугались. Мышь тоже смутилась, но все равно оценила интерьер квартиры, пробежав по портьере.

К сожалению, подобные случаи — не редкость. Что делать, если к вам залетела летучая мышь и насколько она опасна? Спросили у ветеринара и зоозащитника Карена Даллакяна.

По возможности осмотрите зверька, не трогая. Это нужно для того, чтобы определить, нет ли у него повреждений, ран, переломов, объясняет ветеринар. В квартире, где светло, летучая мышь ориентируется очень плохо: ее зрительный аппарат «настроен» на ночную жизнь, при свете она почти не видит.

Нападать на человека летучая мышь не станет. Но чтобы быть спокойным, можно надеть перчатки, обычные кожаные — те, которые носите осенью. Через них до руки точно не достанут ни когти, ни зубы. Нужно взять летунью в руки очень бережно, чтобы не травмировать — и положить в обычную картонную коробку. Дождаться темноты — и выпустить мышку на волю. Только делать это нужно с высоты.

— С балкона на 9-м этаже, например, — уточняет ветеринар.

Правда, это все сработает, если у зверька нет травм. В противном случае нужно везти к ветеринару.

— Убивать их нельзя ни в коем случае! Это не вредители! И бояться совершенно не стоит: в наших территориях летучие мыши не переносят всякие «страшилки» вроде коронавируса, лихорадки Эбола или вируса бешенства. Это бывает у африканских или азиатских видов, которые до нас не долетают, — успокаивает Даллакян, — У нас они просто питаются насекомыми, ловят их и иногда в погоне за мотыльком могут не рассчитать маневр, залететь в открытое окно. Бояться нечего. Если мышка цела, просто выпустите ее.

А вот от того, чтобы делать «бэтмена» домашним питомцем ветеринар предостерегает: человека летучая мышь боится и «переубедить» ее не получится. Да еще и раздобыть подходящую еду в нужном количестве нереально.

— Их желудочно-кишечный тракт просто не способен переварить то, чем их будут пичкать с пинцета, поэтому мышь быстро погибнет. Ее место в дикой природе, — заключил Каран Даллакян.

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