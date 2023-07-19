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НовостиОбщество19 июля 2023 5:32

«Думали, птица»: в дом к челябинцам залетела летучая мышь

Челябинцев напугала залетевшая в дом летучая мышь
Елена КОЛЧИНА
Иногда летучие мыши случайно залетают в дома

Иногда летучие мыши случайно залетают в дома

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителям Челябинска пришлось принимать крылатого незваного гостя. Через открытое окно к ним пожаловала летучая мышь.

Хозяева поначалу решили, что в комнату залетела птица, но потом разглядели визитера и испугались. Мышь тоже смутилась, но все равно оценила выбранный хозяевами интерьер, пробежав по портьере.

Летучие мыши — обычные обитатели Челябинской области. Десять лет назад в регионе даже обнаружили редкие виды этих животных. Рукокрылые стараются не попадаться людям на глаза, но время от времени происходят случайные встречи. Например, в Магнитогорске несколько месяцев назад летучая мышь застряла в окне квартиры.

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