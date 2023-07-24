В Кургане во время ночного пожара в автосалоне сгорели 20 машин

Здание проливали до утра. Фото: пресс-служба МЧС Курганской области, Типичный Курган / ВКонтакте
Ночью в Кургане загорелся автосервис на улице Бурова-Петрова. Стихия быстро перебралась на соседнее здание – автосалон Chery. О пожаре сообщили в 01:28. На место сразу выехали сотрудники МЧС и объявили повышенный ранг пожара.
Пожар начался в автосервисе и перебросился на автосалон. Фото: Типичный Курган
– Тушение осложняла большая пожарная нагрузка. Была проведена эвакуация техники с прилегающей территории. В 02:53 пожар на общей площади 1000 квадратов удалось локализовать. В 03:06 на пожаре была объявлена ликвидация открытого горения, – сообщили в пресс-службе МЧС Курганской области.
До рассвета пожарные разбирали и проливали конструкции здания. Полную ликвидацию объявили только утром, в 08:28. Тушили разгулявшееся возгорание 48 человек и 13 пожарных машин.
К счастью, в пожаре никто не пострадал. Но от огня «поплавились» 20 автомобилей.
Сейчас на месте работают специалисты, выясняют причину пожара. По предварительным данным, ущерб составляет более 40 миллионов рублей.
КП-Челябинск связалась с представителем автосалона Chery. Но на наш вопрос об оценке ущерба девушка администратор бросила трубку.
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