Резко остановилось дыхание: в Челябинской области умер ребенок в детском лагере

В обстоятельствах смерти ребенка разбираются следователи Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области умер 11-летний мальчик во время отдыха в детском оздоровительном лагере имени Лаптева. Инцидент произошел 26 июля. У ребенка резко остановилось дыхание.

— Ребенку были проведены реанимационные мероприятия, как фельдшером лагеря до приезда скорой, так и бригадой скорой помощи. Несмотря на проведение полного комплекса реанимационных мероприятий, к сожалению, спасти ребенка не удалось, — сообщили в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

Губернатор региона Алексей Текслер поручил провести проверку всех обстоятельств инцидента. На месте работают Следственный комитет и региональная межведомственная комиссия по организации отдыха и оздоровления детей.

Следователи рядом с телом мальчика обнаружили баллончик с газовой смесью. Они возбудили уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

— В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ходе расследования уголовного дела будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасного пребывания детей на территории лагеря, — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

В обстоятельствах происшествия также разбирается прокуратура. Надзорное ведомство проверит действия сотрудников детского лагеря.

— По результатам прокурорской проверки будут приняты исчерпывающие меры реагирования, направленные на установление виновных лиц и привлечение их к ответственности, — отметила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Похожий случай на Южном Урале произошел в 2018 году. В детском лагере «Ильмены» подростки затеяли игру в удушение, во время которой разбил голову 12-летний мальчик. Травма оказалась смертельной. Виновной в происшествии признали вожатую: ей назначили полтора года ограничения свободы.

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