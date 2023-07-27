Сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова: «У женщины все должно быть наоборот – сначала семья и дети, а потом уже реализованная карьера»

Сенатор Российской Федерации от Челябинской области Маргарита Павлова. Фото: Егор ИВЛЕВ

В эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM) свежий выпуск проекта «Женщины в большом городе» – об успешных, ярких и энергичных представительницах Южного Урала. Новой гостьей студии стала сенатор Российской Федерации от Челябинской области Маргарита Павлова. Вместе с ведущей программы – директором челябинского филиала медиахолдинга «Комсомольская правда» Екатериной Парфеновой они поговорили о женском счастье, национальной безопасности страны и законопроектах, которые ее защищают.

- Вы, как никто другой знаете, насколько сложной является работа в Федеральном Собрании. Как вам, хрупкой, утонченной женщине работать с политиками-тяжеловесами? Отстаивать свою точку зрения?

- Безусловно, работа в Москве испытание, а в Федеральном Собрании – еще и огромная ответственность. Поэтому сказать, что все легко – будет неправдой. Тут накладывается двойная ответственность. Мало того, что ты становишься федеральным политиком, ты еще и должен успешно представлять интересы региона. Мы чувствуем поддержку в лице главного спикера – Валентины Матвиенко, она тоже женщина, красивая, умная, успешная и она поддерживает любых дам, которые приходят в Совет Федерации и очень просит у руководителей регионов, чтобы сюда направлялись успешные женщины, которые могут что-то изменить.

С мужчинами конкурировать сложно, да и не нужно. Наверное, потому, что у каждого своя роль: мужчины должны выполнять ответственные работы, а женщины – вдохновлять и направлять. В политике тоже самое. Все ключевые ответственные посты возглавляют мужчины.

- Такова данность…

- А образование, социальная политика – это традиционно то, что считается женскими обязанностями.

- У вас довольно внушительные должности. Вы член Комиссии Парламентского Собрания по информационной политике, информационным технологиям и связи Парламентского собрания России и Белоруссии. Член Комитета Федерации по обороне и безопасности. Состоите в Комиссии по защите государственного суверенитета. Какие законодательные инициативы вы считаете знаковыми для себя?

- Вы упомянули мое любимое Парламентское Собрание Белоруссии и России. Вот уже три годя я состою в нем и все поездки, встречи в Минск, в Москву – они запоминаются. Общение бесценно. Это два братских народа, два союзных государства, которые объединены одной идеей – выстоять тем угрозам, той либеральной диктатуре, которая движется на нас с Запада. И, конечно же, мы очень сблизились за это время, с начала СВО. Если раньше это было в условиях мирного времени и, быть может, не так замечалось, то сейчас, я думаю, на территории Белоруссии и России стали понимать эти задачи.

Что касается инициатив, которые у нас обсуждаются и мной поддерживаются, то конечно же, здесь те законы, которые вызывают огромную дискуссию в последнее время. Не секрет, что мы живем в условиях ментальной войны и нам важно расставлять приоритеты, расставлять все вещи на свои места. Слишком много лжи стало. Слишком много перевертышей, недопонимания, манипуляции, пропаганды, которая отдаляет нас от истины. И здесь мы все это видим с начала СВО. Поэтому я считаю одним из прорывов – это наш законопроект, который запрещает иностранцам пользоваться условиями суррогатного материнства. Буквально в среду Совет Федерации проголосовал за законопроект, который запрещает смену пола. Это знаковые вещи. Которые работают на будущее. Мы видим результаты этой политики на Западе, нам видны плоды этой идеологии, которая активно продвигалась в последнее время. На первый взгляд, она кажется правильной, прикрывается свободой слова, свободой выбора, правами человека. Но когда мы видим, куда эта свобода заводит, как нарушаются естественные законы, тогда мы понимаем, что пришло время поставить какие-то границы.

Мы также работаем над законами о защите семьи. Сейчас тоже пришло время назвать вещи своими именами. Мы дошли до того, что начали прописывать в законодательстве, что такое родная семья, кто такие родители – мама, папа. Потому что оказывается, если не конкретизировать, то под семьей можно понимать все, что угодно – однополую семью, шведскую семью и так далее.

- Раньше априори семья – это мама, папа и дети…

- А теперь мы вынуждены прописывать в законодательстве очевидные и естественные вещи. Поэтому мы видим, когда на Западе «Родитель 1» и «Родитель 2», то вынуждены юридически защищать наши семьи. Юридически прописывать механизмы защиты ребенка, любых членов семьи. Эта работа для меня является одной из самых важных.

Фото: Егор ИВЛЕВ

- А как в эпоху ментальных воин ограждать детей от этого?

- Очень хороший вопрос и правильный, потому что меня тоже волновало это, и я не находила ответа. Первое время кажется, что страшно. Как детям объяснить? Ну самое главное, показывать пример, чтобы был ориентир. Формировать правильное мировоззрение. Посмотрите сейчас на наших ребят, которые воюют на передовой. Они же без сомнений отдают свои жизни за Родину. Идут в бой, сколько героев уже? Сколько званий присвоено – они воспитаны в советские годы, в лихие девяностые, когда для нашей страны был переломный момент. Но в ответственный и критический момент они делают правильный выбор. Поэтому самое главное – это мировоззрение. То, за что бьются сейчас враги. Они бьются за мировоззрение наших детей, они пытаются влиять на базовые установки, на наши убеждения. Ребенок растет в семье, а все остальное добирает извне. Если в семье формируется правильное мировоззрение, если базовые установки формируются и подкрепляются не только словами, но и поведением, которое демонстрируют родители, конечно, ребенок вырастет с правильными установками.

Можно смотреть фильм, давать нужные книги, которые на вас произвели впечатление и те, которые вы считаете, помогут ему в жизни в критический момент сделать правильный выбор. Есть фильмы, фильмотеки, сформированные людьми, которые заботятся об образовании своих детей.

- Инициатива о запрете абортов вызвала жаркую дискуссию в стране. Было много негативных высказываний. Как вы реагировали на эту критику в социальных сетях?

- Это очень тяжелая тема и для женщин, и для страны. Согласна, что возникает определенный когнитивный диссонанс, потому что столько лет в нашей стране были разрешены эти медицинские манипуляции и сейчас кажется – а с чего ради заговорили на эту тему? Почему она стоит в политическом топе? Я хочу привести цитату главы Минздрава Михаила Мурашко, которая на днях наделала много шума: «Совершенно порочная практика, которая сформировалась в обществе, - я вчера об этом говорил, - когда сформировалось убеждение, что женщина должна получить образование, дальше сделать карьеру, потом материальную базу себе обеспечить и только после этого, уже подходя, так сказать, к такому сложному возрасту репродуктивному, озаботиться деторождением».

Мы сейчас в первую очередь говорим о национальной безопасности. Что это? Это демография! Посмотрите, что сейчас происходит? Коренное население замещается мигрантами. Очень много приезжих – все обосновывается нехваткой рабочей силы. Опять же, а почему к нам едут другие люди? Почему наши не могут работать? А у нас нехватка! Женщины отказываются рожать, некоторые по молодости делают аборты, не подозревая о том, как это потом скажется на их репродуктивном здоровье. Ну и к тому же мы систему ценностей изменили за сто лет. Считается, что на первом месте у женщины должна быть карьера, образование, а уже только потом семья и дети.

На самом деле, у женщины все должно быть наоборот – сначала семья и дети, а уже потом реализованная карьера. И тогда будет гармония и в душе, и вокруг. Мы можем с вами обратиться к советским фильмам, эти проблемы описаны давно, когда появилась эта идеология. Детей отдавали в детские сады, разрешали работать, делать карьеру. Но появилось много одиноких женщин, которые оказались несчастными, которые не могли построить семью, не могли построить отношения. И они добились высоких результатов в карьере, но оказались несчастны в личной жизни. Очень много фильмов – «Служебный роман» и просто там, не могу вспомнить. Но именно тогда уже эти проблемы начали описывать. Ничего не поменялось. На самом деле все из-за того, что система ценностей в сознании большинства не изменилась.

Считается, что, если женщина не построит карьеру, она не выживет. Если не получит образования – у нее не будет средств к существованию. Соответственно, появилось очень много инфантильных мужчин, которые живут за счет женщин. Это тоже проблема. Женщины говорят, а куда же делись настоящие мужчины?

- А мы их сами испортили…

- И сами бегут на работу, зарабатывать деньги, расстраиваться от отсутствия настоящих мужчин. И на самом деле, это такая мировоззренческая проблема, которая одно цепляет за другое. И, возвращаясь к теме абортов, мы видим, почему женщины делают аборты. Им внушили, что в первую очередь, они должны реализовать себя, получить образование и карьеру. А если она слишком рано родит, она будет несчастной. Такой миф, который искалечил множество женских судеб. Пришло время не просто говорить о проблеме, но и решать ее.

Много стран пугают нас подпольными абортами. Но там, где запретили аборты ничего страшного не случилось. Это тоже один из мифов, который активно поддерживается, и он подогревается. Мы не хотим этого, мы хотим поднять демографию, защитить безопасность страны и сделать женщин, мужчин счастливыми.

И губернаторский корпус подключился и обсуждает проблему с Русской Православной Церковью. Патриарх высказался. Мы прекрасно понимаем, если сейчас не поднимем демографию, не восполним коренное население, нас заменят, мы потеряем страну. Это если просто и коротко сказать.

- Как вам удается совмещать работу Сенатора с материнством? Тем более, у вас особенная дочка…

- Это сложно. Материнское сердце всегда разрывается в разлуке, но у нас большая семья, много помощников, бабушки, сестры, папа – все на подхвате. Все помогают – это важно. Появляется много сторонних помощников, которые хотят быть полезными. Я считаю, раз уж так случилось в жизни, и нужно быть полезной государству, нужно успевать все – это таймменеджмент – такое модное слово приходится применять.

- А ваше журналистское прошлое помогает вам в Комиссии по информационной политике?

- Оно везде помогает. Это серьезный жизненный опыт, и он позволяет, наверное, воспользоваться социальными лифтами, как модно говорить. Работая журналистом, ты можешь посмотреть, как устроено общество изнутри. Это дает возможность знакомиться с многими интересными личностями, обогащает картину мира, делает ее реалистичной, наполняет красками – ты учишься выражать свои мысли, чувства, эмоции – это тоже важно в жизни человека. Искусство общения вообще одно из самых важных. Я благодарна работе, журналистике, тому, чему нас учили – искусству общения с разными людьми. Я многие тексты до сих пор пишу сама.

- У вас много перелетов, напряженный график, как вам удается оставаться в такой превосходной форме?

- Я сейчас выжата как лимон, пробежки утренние. Стараюсь в теплое время года обязательно, по возможности спортивные занятия проводить, питание имеет большое значение. И положительные эмоции должны быть. Дети дают огромные эмоции.

- Вы участвовали всей семьей в Парижском полумарафоне. Как дочь после этого себя чувствовала? И поставите ли вы себе задачу марафон пробежать?

- Ну сам полумарафон мы не бежали. Мы бежали милю. Поэтому надо полумарафон освоить. Хотелось бы поставить такую цель. Ставить цели полезно. Когда ты ставишь цель, тогда мобилизуется внутренний ресурс. Ты дотягиваешь себя до цели и, соответственно, получается хороший мотивационный эффект. Ну я, наверное, не такой целеустремленный человек, есть люди, которые занимаются триатлоном, плавают. Искреннее восхищение вызывают у меня, там нагрузки серьезные, мне есть к чему стремиться. А вот танцы – тоже хорошая тема. В любом возрасте, в любой комплекции! 15 минут танцев в день позволяет переключиться с отрицательного состояния, перепрограммировать и ты переключаешься на другую волну, изучаешь позитивные эмоции и тебе самой хорошо.

- Топ-5 вещей в вашей дамской сумочке?

- Я задумалась… Сразу паспорт, удостоверение, чтобы зайти, чтобы улететь на самолете в любой момент, ведь перелеты каждую неделю. Зеркало, помада должна быть у девочек. Я люблю солнцезащитные очки. Они придают уверенность.

- Что пожелать слушательницам, чтобы быть счастливыми, как-то себя переформатировать?

- Я бы хотела всем девочкам пожелать реализоваться как мамы, как женщины, и в карьере в том числе. Все три составляющие, на самом деле, очень важные. Слушайте сердце. Идите за своими женскими желаниями. Раскрывайте женственность и поверьте, жизнь заиграет новыми красками.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.