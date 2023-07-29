Семья Беловых. Фото: официальный сайт полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе

Президент России Владимир Путин поздравил семью из Челябинска с рождением восьмого ребенка. Ранее Беловы были удостоены ордена «Родительская слава». Сегодня, 29 июля, Путин провел по видеосвязи встречу с награжденными семьями и отдельно обратился к южноуральцам.

– Отдельно хочу обратиться сегодня к семье Беловых из Челябинска, где 18 июля появился на свет восьмой ребёнок. Поздравляю с этим замечательным, прекрасным событием и маму Екатерину Евгеньевну – она, насколько я понимаю, осталась дома с новорожденной дочкой, – и тех членов семьи, кто сегодня в Москве, – сказал президент.

Напомним, семья получила орден «Родительская слава» 1 июня. Он вручается родителям, которые воспитывают семерых и более детей, уделяя им должное внимание и заботы.

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