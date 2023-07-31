Дом, в котором смолинский маньяк держал свою жертву 14 лет Фото: Вадим АРХИПОВ

Сегодня весь Челябинск шокировала новость: 14 лет мужчина держал в плену и насиловал девушку. Все это происходило в поселке Смолино на улице Фестивальная. Обычный старенький дом с деревянными ставнями на окнах, синими воротами и крышей, которая очевидно давно не менялась и не ремонтировалась.

По словам соседей, сам дом разделен на двух хозяев. В одной половине жил мужчина, в другой — его мать. Вполне возможно, что она даже не подозревала о происходящих ужасах.

Слева от главного входа — гараж с такими же синими воротами. По соседству с ним находятся несколько частных домов и даже парочка многоквартирных. Буквально в ста метрах расположена воскресная школа, а на соседней улице когда-то был пункт полиции с участковым.

Фото: Вадим АРХИПОВ

Поселок Смолино, хоть и находится на выезде из Челябинска, всегда считался довольно благополучным. От вокзала, где предположительно была украдена девушка, — 10 километров. В 90-х коммерсанты начали скупать там землю и строить себе хорошие коттеджи.

Дом расположен на одной из центральных улиц. Рядом магазин, почта.

Напомним, девушка находилась в плену у челябинца 14 лет, с 2009 года. Он удерживал ее в частном доме и насиловал, угрожая убийством. 29 июля ей удалось сбежать, когда хозяин дома забыл запереть комнату на замок.

Двор дома Фото: Вадим АРХИПОВ

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