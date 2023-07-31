Смолинский маньяк, 14 лет продержавший в доме пленницу, может быть причастен к нескольким убийствам

В этом доме смолинский маньяк 14 лет удерживал свою жертву. Фото: Вадим АРХИПОВ

Смолинский маньяк, который 14 лет удерживал в плену и насиловал женщину, может быть причастен к двум убийствам. Об этом КП-Челябинск стало известно из собственных источников.

Сначала сбежавшая пленница рассказала о том, что была с подругой. Обе прожили в доме маньяка несколько лет, но потом он решил избавиться от одной из женщин. Ее кости обнаружили во дворе дома. Но сейчас проверяется причастность задержанного еще к одному убийству. Следователи собирают доказательства. По всей видимости, это была еще одна пленница смолинского маньяка или родственница. Сейчас дело возбуждено по факту похищения человека, но в скором времени может быть предъявлено обвинение в двух убийствах.

Известно, что семья выжившей пленницы несколько раз обращалась в полицию. Сначала сестра забеспокоилась в 2009, когда потерялась связь. Тогда 19-летнюю девушку объявили в розыск. Но поиски не дали результата.

Затем о пропавшей девушке снова напомнили в 2018 году. Сестре для оформления прав собственности на недвижимость нужна была справка о том, что ее родственница числится пропавшей без вести. На тот момент следов потерявшейся девушки тоже не нашли.

Известно, что жертва маньяка познакомилась с ним возле вокзала в Челябинске, тому было 37 лет. На пару никто не обратил внимания, потому что девушка сама согласилась поехать в гости не сопротивлялась. Только в частном доме поселка Смолино на окраине Челябинска ее ждал ужал — 14 лет ей пришлось провести взаперти в комнате. Все эти годы маньяк измывался над жертвой — бил, запугивал, насиловал. При этом в доме жила мать задержанного, которая не могла не знать о пленнице и, возможно, убийствах.

Как пропадают люди

Старший координатор челябинского отряда «Легион-СПАС» Александр Белкин занимается поиском пропавших людей несколько лет. По опыту он знает, что к несчастьям порой приводит пренебрежение простыми правилами безопасности.

- Их учат с детства — не разговаривать с незнакомыми, не оставаться наедине с потенциально опасными людьми, обязательно предупреждать родственников, друзей о том, куда вы направляетесь и с кем. Эта информация поможет при розыске в случае совершения преступления.

По словам Александра Белкина, когда пропала жертва смолинского маньяка, в арсенале у силовиков и поисковиков еще не было таких технических средств, как сейчас:

- Конечно, камеры видеонаблюдения, программа поиска по лицам помогают отследить путь человека. Это для нас большая помощь. Но находятся и те, кто пропал много лет назад, когда таких средств еще не было. На моей памяти нашли даже не одного человека, а группу людей, которых когда-то похитили. Поиски шли несколько лет, пленников в итоге спасли.

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