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Общество31 июля 2023 13:50

«Кричать бесполезно, рядом монстр с ножом»: что пережила жертва смолинского маньяка за 14 лет ада в доме у чудовища

Выжившей жертве смолинского маньяка помогла бежать мать мучителя, отправившая его в больницу
Авторы (4):
Ольга АФАНАСЬЕВА
Ольга АФАНАСЬЕВА
Юлия РЕУТОВА
Юлия РЕУТОВА
Сергей СОТНИКОВ
Сергей СОТНИКОВ
Егор ПОБЕРЕЙ
Егор ПОБЕРЕЙ
Во двор выходил только Владимир, Катю сюда не выпускали

Во двор выходил только Владимир, Катю сюда не выпускали

Фото: Вадим АРХИПОВ

Поздно вечером 30 июля в поселок Смолино под Челябинском въехали с мигалками несколько машин силовиков. Полиция, прокуратура, следственный комитет – вошли в частный дом за ярко-синим забором. А вскоре сюда приехала машина бюро судметэкспертизы. В этом доме держали похищенную девушку. Спустя 14 (!) лет ей чудом удалось вырваться на свободу.

«Володька»

Приезжаем в поселок, вот он, дом на улице с ярким названием Фестивальная. С покрашенными голубыми ставнями с белыми вставками, обнесенный забором, сад - неухоженный, заросший, давно не ремонтированная калитка. На окнах - решетки, понятно, первый этаж, вдруг воры. На улице этот дом самый невзрачный, рядом высятся кирпичные коттеджи. Хозяйка - пенсионерка по имени Валентина. Соседи охотно рассказывают: когда-то работала в медсестрой в психоневрологическом интернате, потом неожиданно зарабатывать на перепродаже очков, стояла с лотком у местного магазина. Не пошло, еще долго распродавала остатки товара местным жителям. Живет одна? Вроде одна. Кажется, когда-то был сын. Но сейчас никто не знает, где он. Бывшие одноклассники с трудом вспоминают: Володька? Да вроде был такой, странный парень. Но в общем-то как все. Где сейчас – неинтересно. Нет и нет. Мало ли детей бросают пожилых родителей.

Но Володька был. Все вскрылось, когда в село приехали машины со следователями. И остановились именно у тихого домика с голубыми окнами.

«Володька» никуда не пропадал. Ему 51 год, все это время жил с матерью в доме. Но был

затворником, выходил, как выяснилось, только по ночам, делал что то свое в огороде. А в одной из комнат держал похищенную 14 лет назад девушку. Все эти годы насиловал, бил.

Об этом не знал никто... Или почти никто.

Познакомился, позвал к себе

Жертва маньяка, Катя, только-только рассказывает свою историю следователям. Путанно, что-то вспоминает с трудом. Правда жизни такова: девчонка из неблагополучной семьи, мать спилась и умерла. Катя с сестрой Леной (старше ее на два года) оказалась в детдоме, когда девочки выросли, вернулись в квартиру в доме барачного типа.

В 2009 году где-то неподалеку от железнодорожного вокзала к Кате подошел мужчина, Владимир, 37 лет. Предложил поехать к нему в гости, обещал покормить, налить выпить. Смолино , куда позвал, по сути часть города, километров 10. Доехали туда на пригородной электричке.

Вошли в дом, и больше девушка уже оттуда не вышла. Много лет похититель свою жертву насиловал, бил, издевался. 14 лет в таком аду? Как Катя вообще выжила? Невероятно.

Почему никто не объявил Катю в розыск? Скорее всего, сестра решила, что Катя просто куда-то с кем-то уехала, а может, и не знала, как многие детдомовские дети, что делать. Других родственников нет. Но информация о ней все же имеется в розыскной базе МВД. В 2018 году Лена запросила справку о Кате, как без вести пропавшей, пытаясь продать родительскую квартиру (сейчас она пустует, хоть обе сестры там до сих пор прописаны, Лена переехала в жилье неподалеку).

Екатерину все же объявляли в розыск

Екатерину все же объявляли в розыск

Не единственная жертва?

...Утром следующего дня, 31 июля, дом оцеплен. На воротах белая печать – входить запрещено. Но мы обходим вокруг, в заборе небольшая дырка – суем нос. На окнах – решетки, во дворе несколько шкафчиков стоят друг на друге, миски для воды, но собаки не видно. Известно, что пленницу маньяк держал не в подвале, не в бане, в одной из комнат. Выпускал только в туалет, иногда - в баню. Ходил везде следом за жертвой. А с собой обязательно носил нож – уверял, что сразу зарежет, «если ты что».

Когда сам уходил в другие комнаты или во двор, оставлял ее в комнате, а на дверь вешал навесной замок. Обязательно и тщательно привязывал жертву к металлической кровати, и заклеивал ей рот скотчем. То есть, у нее практически не было шансов шуметь, привлечь чье-то внимание. Окна? По неофициальным данным это была дальняя комната то ли с глухими стенами, то ли с заколоченными ставнями. То есть, и снаружи едва ли кто-то случайно мог что-то увидеть.

И это еще далеко не все. Из собственных источников «КП» стало известно, у маньяка могла быть еще одна жертва, которая, возможно, жила вместе с Катей и погибла (или была убита) около 9 лет назад:

- Катя рассказала, что якобы, имелась еще одна женщина, которую Владимир называл своей женой. А потом убил, когда та стала перечить.

Это, кстати, может объяснить, почему Катя не пыталась сбежать – слишком хорошо помнила, что случилось. Соседи также подтверждают: был катафалк, на нем вывозили останки. Кажется, кости, обнаруженные на заднем дворе. Источники в полиции подтвердили нам: скорее всего с предыдущей жертвой маньяк познакомился также. Специально выбирал девушек из не очень благополучных семей, которых не хватятся.

И вот уже подтвердили официально: СК установил причастность челябинского маньяка, который удерживал девушку 14 лет, к убийству еще одной женщины в 2011 году: он расчленил ее и закопал останки в погребе.

«Он нас убьет»

Что мать маньяка? Почти наверняка все знала.

В полиции отмахнулась:

- Ну, жили у него какие-то женщины, ну и что?

Как Катя вырвалась? Владимир в последнее время настолько много пил, что у него начинались галлюцинации. Говорят, именно Катя шепнула матери мучителя, убьет же он нас. И та вызвала скорую, сына увезли в психиатрическое отделение. Комнату он закрыть не успел. В полиции объяснили: так девушка и сбежала. Но более вероятной кажется версия, что ей помогла Валентина. Иначе как измученная пленница смогла бы выбраться из поселка? Элементарно, нужно во что-то «человеческое» одеться, иметь сколько-нибудь денег на автобус. Говорят, она каким-то образом нашла адрес, где живет сестра Елена (у той двое детей ), добралась до нее. И уже Елена позвонила в полицию.

Маньяк сейчас переведен из палаты в специальный бокс для преступников. Полиции предстоит выяснить, есть ли во дворе останки других жертв похитителя-изувера. А сама же Катя пока отказывается разговаривать даже с полицией – ей сейчас кажутся врагами все люди.

Мы продолжим следить за этой темой, все подробности и новые данные – на kp.ru

ТАК ПОЧЕМУ ЖЕ ЖЕРТВА НЕ СБЕЖАЛА

Нина КОВАЛЮНАС, практикующий психолог, доцент Самарского университета:

- Если на глазах у девушки убили другую жертву, она могла навсегда запомнить, что именно такое наказание грозит ослушнице. И стокгольмский синдром – привязанность жертвы к мучителю – тоже может быть. Но скорее в этом случае о нем речи не идет, ведь как только у Кати появилась возможность сбежать, она это сделала. Судя по всему, она была запугана. Она знала, что ее едва ли ищут. Что никому нет до нее дела. И этим ее мучитель тоже мог манипулировать.

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