«Кричать бесполезно, рядом монстр с ножом»: что пережила жертва смолинского маньяка за 14 лет ада в доме у чудовища

Во двор выходил только Владимир, Катю сюда не выпускали Фото: Вадим АРХИПОВ

Поздно вечером 30 июля в поселок Смолино под Челябинском въехали с мигалками несколько машин силовиков. Полиция, прокуратура, следственный комитет – вошли в частный дом за ярко-синим забором. А вскоре сюда приехала машина бюро судметэкспертизы. В этом доме держали похищенную девушку. Спустя 14 (!) лет ей чудом удалось вырваться на свободу.

«Володька»

Приезжаем в поселок, вот он, дом на улице с ярким названием Фестивальная. С покрашенными голубыми ставнями с белыми вставками, обнесенный забором, сад - неухоженный, заросший, давно не ремонтированная калитка. На окнах - решетки, понятно, первый этаж, вдруг воры. На улице этот дом самый невзрачный, рядом высятся кирпичные коттеджи. Хозяйка - пенсионерка по имени Валентина. Соседи охотно рассказывают: когда-то работала в медсестрой в психоневрологическом интернате, потом неожиданно зарабатывать на перепродаже очков, стояла с лотком у местного магазина. Не пошло, еще долго распродавала остатки товара местным жителям. Живет одна? Вроде одна. Кажется, когда-то был сын. Но сейчас никто не знает, где он. Бывшие одноклассники с трудом вспоминают: Володька? Да вроде был такой, странный парень. Но в общем-то как все. Где сейчас – неинтересно. Нет и нет. Мало ли детей бросают пожилых родителей.

Но Володька был. Все вскрылось, когда в село приехали машины со следователями. И остановились именно у тихого домика с голубыми окнами.

«Володька» никуда не пропадал. Ему 51 год, все это время жил с матерью в доме. Но был

затворником, выходил, как выяснилось, только по ночам, делал что то свое в огороде. А в одной из комнат держал похищенную 14 лет назад девушку. Все эти годы насиловал, бил.

Об этом не знал никто... Или почти никто.

Познакомился, позвал к себе

Жертва маньяка, Катя, только-только рассказывает свою историю следователям. Путанно, что-то вспоминает с трудом. Правда жизни такова: девчонка из неблагополучной семьи, мать спилась и умерла. Катя с сестрой Леной (старше ее на два года) оказалась в детдоме, когда девочки выросли, вернулись в квартиру в доме барачного типа.

В 2009 году где-то неподалеку от железнодорожного вокзала к Кате подошел мужчина, Владимир, 37 лет. Предложил поехать к нему в гости, обещал покормить, налить выпить. Смолино , куда позвал, по сути часть города, километров 10. Доехали туда на пригородной электричке.

Вошли в дом, и больше девушка уже оттуда не вышла. Много лет похититель свою жертву насиловал, бил, издевался. 14 лет в таком аду? Как Катя вообще выжила? Невероятно.

Почему никто не объявил Катю в розыск? Скорее всего, сестра решила, что Катя просто куда-то с кем-то уехала, а может, и не знала, как многие детдомовские дети, что делать. Других родственников нет. Но информация о ней все же имеется в розыскной базе МВД. В 2018 году Лена запросила справку о Кате, как без вести пропавшей, пытаясь продать родительскую квартиру (сейчас она пустует, хоть обе сестры там до сих пор прописаны, Лена переехала в жилье неподалеку).

Екатерину все же объявляли в розыск

Не единственная жертва?

...Утром следующего дня, 31 июля, дом оцеплен. На воротах белая печать – входить запрещено. Но мы обходим вокруг, в заборе небольшая дырка – суем нос. На окнах – решетки, во дворе несколько шкафчиков стоят друг на друге, миски для воды, но собаки не видно. Известно, что пленницу маньяк держал не в подвале, не в бане, в одной из комнат. Выпускал только в туалет, иногда - в баню. Ходил везде следом за жертвой. А с собой обязательно носил нож – уверял, что сразу зарежет, «если ты что».

Когда сам уходил в другие комнаты или во двор, оставлял ее в комнате, а на дверь вешал навесной замок. Обязательно и тщательно привязывал жертву к металлической кровати, и заклеивал ей рот скотчем. То есть, у нее практически не было шансов шуметь, привлечь чье-то внимание. Окна? По неофициальным данным это была дальняя комната то ли с глухими стенами, то ли с заколоченными ставнями. То есть, и снаружи едва ли кто-то случайно мог что-то увидеть.

И это еще далеко не все. Из собственных источников «КП» стало известно, у маньяка могла быть еще одна жертва, которая, возможно, жила вместе с Катей и погибла (или была убита) около 9 лет назад:

- Катя рассказала, что якобы, имелась еще одна женщина, которую Владимир называл своей женой. А потом убил, когда та стала перечить.

Это, кстати, может объяснить, почему Катя не пыталась сбежать – слишком хорошо помнила, что случилось. Соседи также подтверждают: был катафалк, на нем вывозили останки. Кажется, кости, обнаруженные на заднем дворе. Источники в полиции подтвердили нам: скорее всего с предыдущей жертвой маньяк познакомился также. Специально выбирал девушек из не очень благополучных семей, которых не хватятся.

И вот уже подтвердили официально: СК установил причастность челябинского маньяка, который удерживал девушку 14 лет, к убийству еще одной женщины в 2011 году: он расчленил ее и закопал останки в погребе.

«Он нас убьет»

Что мать маньяка? Почти наверняка все знала.

В полиции отмахнулась:

- Ну, жили у него какие-то женщины, ну и что?

Как Катя вырвалась? Владимир в последнее время настолько много пил, что у него начинались галлюцинации. Говорят, именно Катя шепнула матери мучителя, убьет же он нас. И та вызвала скорую, сына увезли в психиатрическое отделение. Комнату он закрыть не успел. В полиции объяснили: так девушка и сбежала. Но более вероятной кажется версия, что ей помогла Валентина. Иначе как измученная пленница смогла бы выбраться из поселка? Элементарно, нужно во что-то «человеческое» одеться, иметь сколько-нибудь денег на автобус. Говорят, она каким-то образом нашла адрес, где живет сестра Елена (у той двое детей ), добралась до нее. И уже Елена позвонила в полицию.

Маньяк сейчас переведен из палаты в специальный бокс для преступников. Полиции предстоит выяснить, есть ли во дворе останки других жертв похитителя-изувера. А сама же Катя пока отказывается разговаривать даже с полицией – ей сейчас кажутся врагами все люди.

Мы продолжим следить за этой темой, все подробности и новые данные – на kp.ru

ТАК ПОЧЕМУ ЖЕ ЖЕРТВА НЕ СБЕЖАЛА

Нина КОВАЛЮНАС, практикующий психолог, доцент Самарского университета:

- Если на глазах у девушки убили другую жертву, она могла навсегда запомнить, что именно такое наказание грозит ослушнице. И стокгольмский синдром – привязанность жертвы к мучителю – тоже может быть. Но скорее в этом случае о нем речи не идет, ведь как только у Кати появилась возможность сбежать, она это сделала. Судя по всему, она была запугана. Она знала, что ее едва ли ищут. Что никому нет до нее дела. И этим ее мучитель тоже мог манипулировать.