Убил и расчленил женщину: челябинского маньяка-похитителя заподозрили в новом преступлении

Дом, в котором удерживали женщину, проверяют следователи. Фото: СУ СКР по Челябинской области

Следователи возбудили в Челябинской области второе уголовное дело против маньяка, который похитил и удерживал в течение 14 лет женщину. Его заподозрили в убийстве. Об этом рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

— В ходе расследования уголовного дела установлена причастность подозреваемого к совершению убийства местной жительницы. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), — отметил представитель ведомства.

По данным следствия, преступление произошло в 2011 году. Подозреваемый убил женщину, после чего расчленил и закопал останки в погребе.

Напомним, 29 июля из частного дома в челябинском поселке Смолино сбежала жертва маньяка. В течение 14 лет он держал в плену, избивал и насиловал женщину. Как оказалось, в прошлые выходные мать маньяка вызвала врачей из-за того, что у сына обострилось психическое заболевание. Мужчину увезли до того, как он успел закрыть свою жертву в комнате.

В отношении южноуральца также возбуждено уголовное дело о похищении человека. Сейчас он находится в больнице под надзором правоохранителей. Как только мужчина придет в себя, его сразу же допросят.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вырвалась и приехала к сестре: как спаслась жертва смолинского маньяка, который насиловал ее 14 лет

Из особых примет — косолапость: появилось фото девушки, которая 14 лет провела в плену у смолинского маньяка

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru