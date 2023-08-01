Молодость в ловушке маньяка. Чем закончился первый суд над похитителем, державшим девушку в рабстве 14 лет, и его матерью

Владимир Ческидов в зале суда Фото: Егор ИВЛЕВ

В зал суда ведут мужчину – высокий, редкие волосы, прикрывающие залысину, обиженный взгляд, поджатые губы, аккуратная серая рубашка. Немногочисленные знакомые говорят, что Владимир Ческидов всегда отличался некой франтоватостью. Даже на огород выходил в рубашке – что-то мастерил во дворе, в гараже. Потом заходил домой. В селе особо ни с кем не общался: когда в их с матерью в лом в селе Смолино, на улице Фестивальной заявилась полиция, соседи долго удивлялись: сын? Володя? Ну надо же, совсем про него забыли. Думали, так и живет баба Валя одна в большом, немного заброшенном доме. Ходит по селу, улыбается, очки продает. Близким знакомым она про сына говорила - то скажет, что в Питере живет, то признается – да, в соседней половине дома обитают, с женщиной хорошей! Приложит палец к губам, если вдруг кто-то в гости зайдет: не шумите, спят молодые.

«Я твоя сестра»

Правда открылась неожиданно. В конце июля на пороге жительницы Челябинска Елены Б. появилась женщина со спутанной прической, отекшим лицом, давно не видавшим солнца и безумным взглядом. Незнакомка плакала, говорила невпопад. Называла себя Катей. Женщине понадобилось немало времени, чтобы признать в нежданной посетительнице…. Сестру, пропавшую 14 лет назад.

Дом в поселке Смолино, где пленница 14 лет провела в заточении Фото: Вадим АРХИПОВ

Тогда самой Елене было чуть больше 20 лет, Кате – 19. Девушки только недавно начали жить самостоятельно: в юности они попали в детские дома, после смерти матери. Судьба раскидала по разным учреждениям. Но после выпуска и та, и другая пришли к месту прописки – на улицу Дербентскую, в двухэтажный кирпичный барак. Соседи девочек жалели, помнили, сколько им пришлось пережить в детстве, когда умер сначала отец, потом мать, не отличавшаяся примерным поведением. Но судя по всему Катерина была менее ответственной, чем старшая сестра. Или более внушаемой. Не слишком симпатичная, косолапая - врожденная болячка… Как ей жилось в детдоме, наверняка с постоянными насмешками? О чем девушка мечтала?

В один вечер Катя с подругой отправилась гулять по городу. Где-то на железнодорожной станции познакомилась с приятным молодым человеком, согласилась поехать к нему в гости в Смолино.

В этом бараке жили Катя и ее сестра Лена Фото: Дарья МАРКОВА

Больше сестру Елена не видела. Сейчас говорит: телефона у Кати не было, никак выяснить не было возможно, что с ней. По какой-то причине в розыск подавать не стала: может быть, и в самом деле устала от сестры? Думала, что та сбежала? Нашла ухажера? Теперь и не узнаешь. Соседи говорят о прошлом неохотно. Но убеждают: интересовались судьбой потеряшки, постоянно спрашивали у Лены. Пока та не переехала. В 2018 Елена все же пришла в полицию, ей нужна была справка о том, что Катерина пропала без вести. Женщина хотела продать квартиру, выписать сестру. Тогда имя Кати попало в систему, она числилась в розыске. Но каких-то шагов конкретных явно не предпринимали – типичный глухарь!

И вот сейчас перед Еленой стояла постаревшая Катя: пропала она в 19 лет, сейчас - 33. Но выглядит на все 40, а то и больше! Потухшие глаза, бьется в истерике. Кое-как смогла разговорить: похититель, 14 лет рабства, насиловал, избивал… Сразу бросилась звонить в полицию. Дальше с Екатериной разговаривали уже следователи, которым она выкладывала, как 14 лет назад попала в дом на Фестивальной, как ее заперли в комнате. Мучитель приходил с ножом, угрожал, насиловал и бил. А потом – прямо у нее на глазах – убил еще одну пленницу, 30-летнюю Оксану. Кто она и откуда взялась – тайна, покрытая мраком.

Мать, которая все знала

Все слова Екатерины подтвердились, когда следователи приехали в дом похитителя, того самого Владимира Ческидова. Его несколькими днями раньше забрали санитары - мужчина допился до белой горячки, был опасен для окружающих. И живущая с ним мать вызвала медиков. Так у Кати появился шанс сбежать. Судя по всему, пенсионерка жертве все же помогла – дала денег на проезд, какую-то одежду.

На суде она, впрочем, ничего признавать не стала. Возмущалась: у нас двери открыты, хотела бы Катя – ушла. Запрещала фотографировать. Даже не заплакала. А ведь женщина – фельдшер, работает до сих пор, несмотря на возраст – 72 года. Ее освободили в зале суда.

Мать Владимира Ческидова отпустили в зале суда Фото: Егор ИВЛЕВ

А вот Катю спрятали от журналистов и вообще всех интересующихся. На нее в социальных сетях уже стали выливать ведра грязи: мол, что за ложь, да как модно было не сбежать за 14 лет. Не в подвале же он держал ее. А вдруг жила с ним по согласию, пряталась. А потом решила оговорить? Впрочем, теория виновности жертвы – это первое, что вытягивают на поверхность зеваки. Полиция судя по всему так не думает

Виноват, но не насиловал

В доме правоохранители нашли комнату – тюрьму. Матрас на полу, мусор вокруг, кружка, тарелка – все рядом со спальным местом. Решетки на окнах. Какие-то веревки. Тут в этой темной комнате, без контактов с остальным миром и другими людьми, Екатерина жила 14 лет. Почему не бежала, не кричала? Вспомните, как почти в самом начале мучитель на глазах у нее убил другую женщину. Останки той несчастной нашли в огороде: кости в ржавой кастрюле. Полиция предполагала, что ест еще одна жертва, перекопали весь огород – пока о результатах не говорят.

Этот страх перебороть было невозможно. А еще - нож в руках похитителя, понимание, что никто не придет на помощь, равнодушная мать, которая только принимала со стороны «невестки» (может быть, пожилая женщина искренне так считала) помощь. О чем говорили женщины без Владимира? Оставались ли они когда – то наедине? У мужчины судя по всему не все было в порядке с психикой, проблемы с алкоголем – такого точно будешь бояться.

Самого Владимира на два месяца отправили в СИЗО. Он смотрел на судей обиженным взглядом и только повторял: не насиловал я ее. Признался: денег на адвоката нет. Об убийстве рассказывать не пожелал. Дальше с ним будут работать следователи - может быть, к делу добавятся и другие статьи. Ведь копали на огороде весь день неслучайно…