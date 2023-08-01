«Я себя вообще виноватой не считаю»: мать смолинского маньяка отрицает свою причастность к преступлениям сына

Меру пресечения Валентине Ческидовой избирали вслед за сыном Фото: Егор ИВЛЕВ

1 августа в Челябинске избирали меру пресечения не только для смолинского маньяка, но и для его матери. Валентину Ческидову обвиняют в похищении человека. Следствие считает, что женщина помогала своему сыну Владимиру удерживать дома пленницу на протяжении 14 лет.

Корреспондент КП-Челябинск задал Валентине главный вопрос: считает ли она себя виноватой?

— Я себя вообще виноватой не считаю, — возмущенно ответила женщина.

Она также добавила, якобы «Катя жила в доме по своей воле»:

— У нас все двери раскрыты: приходите-выбегайте.

То ли это неуместная ирония, то ли женщина действительно не осознает всего ужаса, который продолжался на протяжении 14 лет. В этом будут разбираться следователи и эксперты.

В суде Валентина также была недовольна тем, что ее фотографируют.

— Я не хочу, чтобы меня снимали, — сказала Ческидова. — Кто хочет, чтобы тебя снимали как преступницу? Но, как говорится, от сумы и от тюрьмы...

Стало известно, что в юности Валентина окончила медучилище. Несмотря на свои 72 года, продолжала работать фельдшером. 5 лет назад женщина стала вдовой, у нее остался единственный сын Владимир.

Для Владимира меру пресечения избирали буквально часом ранее. Маньяка отправили в СИЗО на два месяца.

Напомним, смолинский маньяк Владимир Ческидов на протяжении 14 лет держал и насиловал женщину в плену. В 2009 году он познакомился с 19-летней Катей, которую и заточил у себя дома. Ей удалось вырваться лишь в конце июля 2023 года, когда маньяка увезли в психиатрическую больницу. Она отыскала сестру и рассказала обо всем полиции.

Почему 14 лет Катю никто не искал? Или попытки были? Чтобы это выяснить, мы отправились на адрес, где она жила до своего исчезновения. Соседи рассказали, что Катя провела детство в интернате, а потом поселилась со старшей сестрой.

Соседи маньяка на протяжении 14 лет даже не подозревали, что творится у него дома. При этом с ним жила мать, которая наблюдала за происходящим ужасом. Жители поселка Смолино отмечают странности в поведении матери, которая любила что-нибудь выдумать и приврать. Самого маньяка они редко встречали на улице, мужчина вел скрытный образ жизни и постоянно сидел дома.

Сейчас против маньяка завели уголовное дело за похищение и убийство. Добавятся ли к этому еще какие-то статьи, пока неизвестно. Также под вопросом остается статус матери в уголовном деле. Она может проходить как свидетелем, так и соучастницей.

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