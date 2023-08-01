Ливневки не справляются, вода попадает в троллейбусы: улицы Челябинска затопило из-за сильного дождя

На улице Кирова больше нет тротуара. Фото: Дарья МАРКОВА

Вечером 1 августа в Челябинске обрушился мощный ливень. Из-за осадков подтопило дороги и дворы. Больше всего воды скопилось на центральных улицах – там даже перестали ходить троллейбусы.

— Стоит движение троллейбусов, пос. АМЗ в сторону АМЗ. Движение организовано до ТК «Кольцо», — сообщили в ЧелябГЭТ. — И на перекрестке Труда — Энгельса, движение организовано до кольца Братьев Кашириных.

Из-за разгула стихии водители закрывали окна автомобилей, чтобы вода не попала в салон. Но даже такие действия многих не смогли уберечь. Особенно «пострадали» пассажиры общественного транспорта.

Дворы тоже оказались затоплены

Фото: Дарья МАРКОВА

Ранее городские службы заявили, что готовятся к сильным дождям. На улицах усилили очистку решеток ливневой канализации и ее каналов. Однако ливень оказался настолько мощным, что ситуацию не смогли спасти даже подготовительные работы.

В МЧС объявили штормовое предупреждение. По данным ведомства, грозы и сильные ливни продолжатся ночью.

— По данным Челябинского ЦГМС ночью 2 августа в отдельных районах Челябинской области сохраняются грозы, очень сильные дожди, ливни, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра до 25 м/с и более, — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Обстановка на северо-западе города

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