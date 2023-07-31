В Челябинске готовятся предотвратить подтопления из-за грядущих ливней

Забитые ливневки часто становятся в Челябинске причиной потопов.

Городские службы в Челябинске готовятся к сильным дождям. На улицах усилили очистку решеток ливневой канализации и ее каналов, сообщил на аппаратном совещании вице-мэр по дорожному хозяйству Андрей Ксензов.

— С 20 по 27 июля проведены работы по прочистке 20 колодцев от грязи и ила, очищено 168 метров каналов, установлены 33 дождеприемника. В связи с прогнозом на вторник — ожидается сильный дождь — готовим ливневую канализацию к приему сточных вод, — сказал Андрей Ксензов.

Дожди в Челябинске синоптики прогнозируют в течение всей первой недели августа. Ливни в городе часто становятся причиной подтоплений — вода, которая не уходит в канализацию, заливает улицы и создает помехи движению транспорта и пешеходов. Последний такой случай произошел в начале июля, когда в городе затопило сразу несколько крупных участков.

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