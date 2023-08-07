Модница и 23 младенца: в Челябинской области раскопали огромное захоронение

Раскопки этого захоронения ведут уже три года. Фото: Дарья МАРКОВА

На территории археологического комплекса Синташта рядом с Аркаимом уже три года аккуратно раскапывают большой могильник. Последние два захоронения нашли всего полторы недели назад. Даже рыхлая земля, которой засыпали «могилки» не успела примяться.

За три года раскопок на небольшой территории нашли 24 могильные ямы. В 23 из них были похоронены детишки: от новорожденных до семилетних. Археологи отмечают, почти на всех могильниках детских захоронений больше – малыши часто умирали. Но это все же удивительный случай – ведь взрослый человек тут всего один!

Почти все захоронения детские. Фото: Проект «Синташтинский феномен» / ВКонтакте

– У каждого из них 2-3, иногда 4 керамических сосуда, на ручках и шее бусики. В центре было единственное взрослое захоронение – женщина лет 35 в необычной для эпохи бронзы позе. Обычно люди были скорчены на боку, а здесь она лежала на спине с согнутыми в коленях ногами, – отмечает заместитель директора музея-заповедника «Аркаим» Юрий Макуров.

"Могилки" совсем крохотные. Фото: Дарья МАРКОВА

Рядом с женщиной в импровизированном деревянном «гробике» были украшения: бронзовая очковидная подвеска в виде пары завитков и много бус. А рядом лежала сумочка.

– В общем модница была! – резюмирует Юрий Макуров.

Тут же находится и жертвенник – в отдельной ямке был закопан череп козы.

Площадку погребений можно увидеть своими глазами во время экскурсии. Фото: Проект «Синташтинский феномен» / ВКонтакте

Что интересно, среди захоронений есть даже кремированные! Два тела сожгли, а прах убрали в мешочки и захоронили.

– Вероятно, существовало два разных обряда из-за влияния двух культур. А, может быть, это было связано со временем года – летом хоронили, а зимой сжигали, – предполагает Юрий Макуров.

Некоторые останки сохранились, а ведь по предположениям ученых, захоронения были сделаны в XVIII-XVI веках до Нашей Эры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бусоварня, украшения из бивня мамонта и рыцарские сражения: чем южноуральцев удивил фестиваль «Пламя Аркаима»

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru