Александр не выходит на связь с 5 августа. Фото: соцсети

Под Магнитогорском уже четвертые сутки продолжаются поиски ведущего Александра Нурмухаметова. Последний раз 34-летний мужчина выходил на связь вечером 5 августа в районе курорта на озере Банное. Позже у него там было запланировано выступление, где Александр в итоге не появился.

К поискам подключились несколько волонтерских организаций. Девушка ведущего в соцсетях рассказала о том, как они продвигаются. По словам Яны, удалось выяснить, где в последний раз телефон Александра ловил связь.

— Есть вопросы к точности — это плюс-минус два километра, но метка показывает на развилку возле кафе «Старый очаг», при повороте на озеро Банное, — рассказывает Яна.

От пляжа «Родина» эта метка находится аж в 8 километрах, от ГЛЦ — в 12. Если информация достоверна, и Александр со своим телефоном действительно был там, значит, он уезжал с территории курорта.

Та самая метка, где ловил телефон Александра

ЧТО ДЕЛАЕТ ПОЛИЦИЯ

Девушка добавила, что она обратилась в полицию, написала аж два заявления: одно — в Магнитогорск, другое — в Абзелиловский район. Территориально озеро Банное находится в Башкирии, поэтому поисками занимается местный отдел. Мы связались с пресс-службой полиции Республики Башкортостан, но там никакой информации о пропаже Александра предоставить не смогли.

Сейчас Яна добивается, чтобы полиция узнала, какие операции совершались с банковской картой Александра, и с кем он созванивался. По словам девушки, в отделе ей объяснили, что сделать это смогут только через 10 дней после принятия заявления. И то, нужно будет сначала объявить его в федеральный розыск, потом подписать бумажки в регионе, потом добиваться разрешения через суд — на всю эту волокиту уйдет еще около двух недель. Ускорить процесс может разве что возбуждение уголовного дела об убийстве, но пока никто этого не делает.

СБЕЖАЛ ИЛИ ЗАГУЛЯЛ?

8 августа объявился мужчина, который заявил, что видел Александра 6 августа возле торгового центра в Магнитогорске. Якобы он с ним поздоровался и сел в черный внедорожник. Яна проверила эту информацию — оказалось, что мужчина перепутал даты. Возле торгового центра Александр был 27 июля вместе с девушкой.

По камерам из торгового центра стало понятно, что даты перепутаны

Еще друзья заметили, что кто-то зашел в соцсети пропавшего. Это сделала его девушка. Она с компьютера проверила аккаунты Александра и переписки — никаких результатов это не дало. Также Яна отвергает версии о том, что мужчина мог сбежать или загулять:

— В тот вечер его довезли с пляжа до ГЛЦ. Он сказал, что немножко поспит и приедет к вечеру на фестиваль. Других планов у него не было.

Сегодня девушка поедет на ГЛЦ, будет скачивать записи с камер видеонаблюдения. Также продолжатся поиски. Искать собираются в том самом районе, где последний раз ловил телефон Александра. КП-Челябинск следит за развитием событий.

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