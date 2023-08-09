Поиски длились четыре дня: пропавший ведущий из Магнитогорска найден мертвым

34-летний ведущий пропал под Магнитогорском. Фото: Егор ЭЙСНЕР

Поиски ведущего из Магнитогорска Александра Нурмухаметова завершились трагедией. Мужчину обнаружили мертвым вечером 9 августа. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

— Найден. Погиб, — говорится в официальной группе поискового отряда.

Информацию о смерти Александра также подтвердила его девушка Яна. Она опубликовала сторис в соцсетях.

— Саша погиб. Пока ничего не пишите, пожалуйста. Даже соболезнования, — коротко написала девушка.

Александру было 34 года. Известно, что 4 августа он уехал на ГЛЦ «Банное», чтобы провести мероприятие. Его видели и на следующий день, а затем он бесследно исчез.

Поисками мужчины занималась не только полиция, но и несколько волонтерских организаций. Девушка ведущего Яна в соцсетях ранее рассказала, что в последний раз телефон Александра ловил связь возле кафе «Старый очаг».

— Есть вопросы к точности — это плюс-минус два километра, но метка показывает на развилку возле кафе «Старый очаг», при повороте на озеро Банное, — рассказывает Яна.

От пляжа «Родина» эта метка находится аж в 8 километрах, от ГЛЦ — в 12. Если информация достоверна, и Александр со своим телефоном действительно был там, значит, он уезжал с территории курорта.

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