Полицейские задержали челябинца, открывшего стрельбу по юноше возле подъезда

Инцидент произошел в Ленинском районе. Фото: nashregion74 / t.me

Полицейские установили личности парней, которые обстреляли юношу в Ленинском районе Челябинска. На одного из них составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве. Он был задержан. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

— Для установления объективной картины произошедшего участковыми уполномоченными полиции проведен поквартирный обход всего жилого сектора, опрошены десятки возможных свидетелей и очевидцев. В результате полицейские установили потерпевшего. Им оказался 18-летний житель дома, около которого произошел конфликт, — рассказали в пресс-службе ведомства. — Оперуполномоченные уголовного розыска проанализировали возможные пути передвижения нарушителей, установили направление, в котором скрылись подозреваемые, а затем и адрес их местонахождения. В результате комплекса мер стрелявший молодой человек был установлен и доставлен в отдел полиции «Ленинский».

На допросе 19-летний парень заявил, что сидевший у подъезда юноша громко разговаривал матом по телефону. Он подошел к нему, чтобы сделать замечание.

— Я начал к нему подходить, и он начал резко доставать из кармана что-то наподобие ножа. Я точно не понял, испугался и выстрелил из самозарядного устройства, — пояснил задержанный.

Напомним, инцидент произошел вечером 11 августа возле дома №14 по улице Гражданской. Пострадавший юноша сидел возле подъезда и разговаривал по телефону. В этот момент к нему подошли двое парней в масках. Они что-то спросили у него, а потом открыли стрельбу из сигнальных пистолетов. Один из хулиганов стрелял в юношу, а второй - в воздух. Произошедшее попало на камеру видеонаблюдения.

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