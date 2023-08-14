Банка, вышибалы, резиночка: в Челябинске дети и взрослые дали жару на Фестивале дворовых игр

Семья Малышевых на Фестивале дворовых игр в Челябинске зарядилась эмоциями и энергией Фото: Алексей МИКУШИН

Более пяти тысяч участников и зрителей, 11 игровых площадок, сотни призов и подарков. В челябинском парке Гагарина, на центральной аллее 13 августа прошел Фестиваль дворовых игр, посвященный Дню физкультурника. Да-да, именно тех самых дворовых игр, в которые играло не одно поколение. Те, кому сейчас за 40, их родители, бабушки и пробабушки...

На фестивале вспомнили и игру в «резиночку» Фото: Алексей МИКУШИН

БЕЗ СМАТФОНОВ И ГАДЖЕТОВ

Екатерина Малышева с дочками Олей и Лизой целый день провели в парке и не скрывали радости и эмоций от участия в этом игровом спортивном празднике.

— Дочки во дворе играют в «классики», в «резиночку», в баскетбол на нашей дворовой площадке. Но здесь они открыли для себя много нового. Даже уходить не хотели. Тем более, за участие и нас и всех активных участниках награждали подарками, — делится впечатлениями Екатерина. — Дочкам особенно понравился «квадрат», «банка», «вышибалы». И я и мои родители еще помнят эти дворовые игры. Но сегодняшнее поколение видят их только на таких спортивных праздниках. На стендах написаны правила, да и инструкторы, всегда подсказывали и рассказывали, что и как нужно делать. Вполне возможно, что и у нас во дворе возродятся такие увлекательные детские занятия. Кстати, я заметила, что сейчас дети с удовольствием играют во дворе с разные подвижные игры, к счастью, позабыв о смартфонах и гаджетах.

Любители скандинавской ходьбы также стали участниками Фестиваля дворовых игр Фото: Алексей МИКУШИН

Детишки действительно с удовольствием развлекались на площадках для игр. Играли в банку, используя старые хоккейные клюшки, в вышибалы — небольшими мячиками, подтягивались и делали «выход силы» на обычном турнике, отжимались на брусьях, прыгали через обычную резиночку, и в классики, забивали мяч в ворота в одно касание... Ничего сверхдорогого и дефицитного. Весь инвентарь есть почти у каждого в домашнем хозяйстве или на дворовой площадке.

Игра в «банку» стала одной из самых популярных Фото: Алексей МИКУШИН

ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

А правила участия в Фестивале дворовых игр были просты и понятны. В начале праздника все могли зарегистрировать свою команду (четыре человека - двое взрослых и два ребенка) и пройти все 11 заданий. Если нет команды, то можно было заявиться лично, и также участвовать в шести локациях. Каждому участнику вручался и специальный лотерейный билет. После окончания фестиваля проводился розыгрыш ценных призов: туристических палаток, наборов для игровых видов спорта, баскетбольных и футбольных мячей, другого инвентаря.

Ведущие праздника вызывали победителей на сцену и награждали подарками под аплодисменты участников. Начальник городского спортуправления Максим Клещевников, комментируя итоги Фестиваля дворовых игр, отметил, что такие активности объединяют и детей и взрослых, развивают двигательную активность, начиная с раннего возраста. Это азарт, эмоции. Все это только подталкивает детей к занятиям спортом.

— Мы стараемся развивать спорт, физическую культуру и по месту жительства. Примерно такие же схемы были и раньше. Но сейчас выстраивается целостная система. В каждом из семи районов Челябинска у нас работают спортивные инструкторы, которые проводят бесплатные занятия по месту жительства для детей и взрослых, — рассказал Максим Клещевников. — Виды спорта на любой вкус — футбол, хоккей, скандинавская ходьба, йога, стрельба из лука, спортивное ориентирование, дартс, шахматы, общефизическая подготовка, кросс-фит, скейтбординг и ряд других, в том числе, и по адаптивным видам спорта. Сегодня это 70 спортивных площадок по всему городу — во дворах, скверах и парках, почти сотня хоккейных кортов, три скейт-парка, полтора десятка уличных тренажеров и футбольных полей. Записаться на занятия довольно просто. Расписание занятий по видам спорта есть на сайту учреждения «Спортивный город».

Учреждение «Спортивный город» порводит бесплатные тренировки во всех районах Челябинска. Фото Управление спорта Челябинска

ВСЕНАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК

Максим Клещевников также подчеркнул, что в Челябинске спортом регулярно занимаются более 535 тысяч жителей. И это только те, кто официально числится в спортивных секциях, клубах. Этот показатель может быть гораздо выше. Кстати, недавно на церемонии награждения, посвященной Дню физкультурника, губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что для нашей области День физкультурника — по-настоящему общий, всенародный праздник.

— В регионе системно занимаются физической культурой и спортом больше 1 миллиона 600 тысяч человек — почти половина всех южноуральцев. Очень многие жители любят спорт, любят заниматься спортом, болеют за наших ребят на соревнованиях, — отметил на церемонии награждения Алексей Текслер.

На площадке воркаут Фестиваля дворовых игр в Челябинске Фото: Алексей МИКУШИН

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Локации Фестиваля дворовых игр в Челябинске: вышибалы, резиночка, городки, квадрат, одно касание, банка, съедобное-несъедобное, баскетбол, классики, брейкинг, воркаут.

На площадке брейкинга кипели страсти. Фото Управление спорта Челябинска

ИЗ ПРАВИЛ ДВОРОВЫХ ИГР

«Квадрат». На асфальте чертят квадрат, который делили еще на четыре более маленьких. В каждый из них встает по игроку. Задача — отбить мяч из своего квадрата на чужое поле так, чтобы мяч его коснулся. Руками нельзя.

«Резиночка». Дворовая игра с огромным количеством вариаций, в которую играют девочки. Самое важное — найти «правильную» резиночку — чтобы и длина подходящая, и хорошо растягивалась. Для участия нужно, как минимум трое человек: двое держат резинку, один прыгает. Суть игры — по очереди выполнять прыжки: от самых простых до замысловатых.

«Банка». Нужно минимум три игрока, максимум практически не ограничен. В игре требуется метко бросать палку в банку, а также быстро бегать и уворачиваться от водящего. В течение одного кона — горизонтальным броском метнуть палку от своей черты и сбить банку. Затем забрать палку (даже если не сбил) и вернуться за черту.

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