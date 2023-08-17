Как накрыть крышкой кипящую воду: почему в Челябинске случаются НМУ и чем отличаются вредные примеси

Режим НМУ объявлен в Челябинске, Магнитогорске, Коркино, Аше, Карабаше, Сатке и Златоусте. Фото: минэкологии Челябинской области

НМУ – это аббревиатура знакома каждому челябинцу. На горизонте наблюдается серая дымка, а предприятиям предписывают снижать выбросы вредных веществ. На этой неделе неблагоприятные метеоусловия в столице Южного Урала задержались аж на пять дней. Почему они случаются, как проводится мониторинг и в чем разница между загрязняющими веществами и вредными примесями? Об этом поговорили с Владиславом Коробкиным, руководителем Центра экологического мониторинга Челябинской области (подвед Министерства экологии региона) на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM).

ДЕЛО В ПОГОДЕ

— Сухая, жаркая и безветренная погода не означает наступления НМУ. Неблагоприятные метеорологические условия – это определенное сочетание метеорологических факторов, которые препятствуют обычному, нормальному рассеиванию загрязняющих веществ, образующихся на территории Челябинска, в атмосферу, — объясняет Владислав Коробкин. — Это просто такая ситуация, при которой воздушные массы, содержащие в себе вредные загрязняющие вещества, не уходят наверх, а задерживаются на определенном уровне. Как происходит, например, если накрыть крышкой кипящую воду в кастрюле.

ЧЕМ ДЫШИМ?

В чем разница между загрязняющими веществами, вредными примесями и микрочастицами? Как объяснил Владислав Коробкин, загрязняющие вещества могут быть газами, а могут быть твердыми частицами (проще говоря, пылью). Например, в газовом состоянии – это СО или оксиды азота, а во втором случае – частицы сажи, металлы или др.

Сегодня, 17 августа, по результатам мониторинга в воздухе региона превышений нет. Незначительные превышения максимально разовой предельно допустимой концентрации фиксировались в ночные часы по взвешенным веществам – в Металлургическом районе на 0,06 ПДК, сероводороду на 0,08-0,1 ПДК – в Тракторозаводском и Калининском районах, сероводороду на 0,2 ПДК — в Ленинском районе.

ГДЕ ВОЗДУХ ЧИЩЕ

В Челябинске мониторинг качества воздуха ведется во всех районах. Плюс есть передвижные посты, которые отправляют в наиболее загрязненные территории.

— Из наблюдений мы видим, что подверженность районов загрязнению следует из структуры расположения промышленных зон и крупных автотранспортных потоков. Например, Металлургический район с трех сторон окружен производственными предприятиями, с четвертой – очистные. В схожей ситуации и Тракторозаводский район. В итоге жители Металлургического, Калининского и Тракторозаводского районов страдают сильнее. А на Северо-Западе проблема с крупными транспортными потоками, — говорит Владислав Коробкин.

Он добавил, что на этой неделе к целом обстановка хорошая:

— Проходим НМУ в хорошем режиме, превышений – считанные единицы.

Добавим, что в период действия НМУ на особый контроль берут промышленные предприятия, чтобы они не увеличивали выбросы вредных веществ, а то и – в тяжелых случаях – уменьшали.

В Челябинске, Магнитогорске, Коркино, Аше, Карабаше, Сатке и Златоусте режим «черного неба» объявлен до 19:00 18 августа. Будет ли он продлен – зависит от погоды. Но, по данным метеорологов, жара в Челябинской области пойдет на спад уже в воскресенье, 20 августа. По предварительному прогнозу, в этот день столбик термометра опустится до отметки в +22 градуса. Возможны кратковременные дожди. На начало следующей недели прогнозируют от +20 до +23.

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