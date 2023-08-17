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Общество17 августа 2023 7:27

Дети напугались, у машин сработала сигнализация: челябинец устроил взрыв во дворе жилого дома

Челябинец устроил взрыв во дворе жилого дома в Тракторозаводском районе
Дарья МАРКОВА
Дарья МАРКОВА
Взрыв напугал жителей ближайших домов.

Взрыв напугал жителей ближайших домов.

«Шутник» из Тракторозаводского района устроил взрыв во дворе жилого дома. Все произошло прошлым вечером после 22:00 на улице Марченко. Мужчина со взрывпакетом попал на камеры домофона.

На записи видно, что мужчина вышел из подъезда, попросил зажигалку у соседа, поджег и бросил взрывпакет под дерево. А потом яркая вспышка, люди напугались, а на машинах сработала сигнализация.

– А детей-то как напугали, которые гуляли на детской площадке! – возмущаются соседи.

К счастью взрыв произошел там, где людей нет. Была ли это просто неудачная шутка, предстоит разобраться полицейским.

– Сообщения по данному факту не поступало. Отреагировали после публикации видеозаписи в социальных сетях. Работаем. Сейчас установлен дом, в котором предположительно живет мужчина. На месте работают сотрудники полиции, устанавливаем очевидцев и свидетелей, – сообщили КП-Челябинск в пресс-службе полиции города.

Действия нарушителя вечернего спокойствия пока никак не квалифицированы. Сначала планируют пообщаться с мужчиной и свидетелями, а потом станет понятно, какое наказание его ждет.

Вчера днем в Челябинске эвакуировали сотрудников и посетителей ТРК «Горки». По словам очевидцев, поступило сообщение о минировании.

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Происшествия: ЧП