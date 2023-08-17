Дети напугались, у машин сработала сигнализация: челябинец устроил взрыв во дворе жилого дома

Взрыв напугал жителей ближайших домов.

«Шутник» из Тракторозаводского района устроил взрыв во дворе жилого дома. Все произошло прошлым вечером после 22:00 на улице Марченко. Мужчина со взрывпакетом попал на камеры домофона.

На записи видно, что мужчина вышел из подъезда, попросил зажигалку у соседа, поджег и бросил взрывпакет под дерево. А потом яркая вспышка, люди напугались, а на машинах сработала сигнализация.

– А детей-то как напугали, которые гуляли на детской площадке! – возмущаются соседи.

К счастью взрыв произошел там, где людей нет. Была ли это просто неудачная шутка, предстоит разобраться полицейским.

– Сообщения по данному факту не поступало. Отреагировали после публикации видеозаписи в социальных сетях. Работаем. Сейчас установлен дом, в котором предположительно живет мужчина. На месте работают сотрудники полиции, устанавливаем очевидцев и свидетелей, – сообщили КП-Челябинск в пресс-службе полиции города.

Действия нарушителя вечернего спокойствия пока никак не квалифицированы. Сначала планируют пообщаться с мужчиной и свидетелями, а потом станет понятно, какое наказание его ждет.

Вчера днем в Челябинске эвакуировали сотрудников и посетителей ТРК «Горки». По словам очевидцев, поступило сообщение о минировании.

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