«Город идет по легкому пути — пицца-паста-шаверма»: фуд-блогер Макс Брандт — о хорошем и плохом челябинском общепите

Челябинскую шаурму гость из столицы назвал одной из лучших в России. Фото: maxmakesvideo / YouTube

На YouTube-канале Макса Брандта — одного из ведущих отечественных фуд-блогеров с 2 млн подписчиков — вышло большое видео про Челябинск: что и как в столице Южного Урала едят и пьют. О стереотипах и их (не)соответствии реальности, о демократичных ценах и лучшей шаурме и пицце, а также о том, почему важно развивать местные гастрономические традиции, мы поговорили с Максом Брандтом на радио «Комсомольская правда — Челябинск» (95,3 FM).

Как вы составляли список мест, которые в Челябинске следует посетить?

— Система у меня очень четкая: я спрашиваю, куда сходить, у своих подписчиков в телеграм-канале. В случае с Челябинском мне прислали порядка полтысячи сообщений и назвали где-то 150 разных мест. Далее идет отбор в шорт-лист по количеству отзывов, по пышности рассказа о том или ином месте. В фильм обычно попадает 10-15 заведений, которые я посещаю за два-три дня, и еще примерно столько же оставляю на повторный визит, который может случиться где-нибудь через год-два. В этот раз программа у нас была сжатой, но, тем не менее, мы все успели и получили в итоге фильм продолжительностью более двух часов.

Вы бывали до этого в Челябинске?

— Честно скажу, в Челябинске ни разу не был. Более того, у нас, в России плохо с пиаром — что с личным, что с городским. Все, что я о Челябинске знал — это набор мемов: Иван Дулин, Наташа Краснова и метеорит.

На самом деле, все оказалось намного лучше, чем я думал. Уже по дороге из аэропорта увидел, что все зелено и красиво. Если не брать во внимание некоторые странные названия улиц (видел даже какую-то «Садово-Тракторную»), то порадовали ухоженные новые набережные, облагороженные домики.

Комментаторы под видео писали, что «сейчас Макс будет пить спирт и закусывать чугунными пластинами»…

— Я тоже на это надеялся! Но нигде не попадалось в ресторанах. Уехал не солоно хлебавши… (смеется).

Если говорить про заведения, где вы побывали, то вошло что-нибудь в личный топ?

— Составлять топы — дело неблагодарное: мало ли, обидится кто-нибудь. И я всегда отдаю выбор на откуп зрителям. Безусловно, мне понравилась шаурма в Gordan: там умеют делать мясо.

Я был во многих городах, сам из Петербурга, и в шаурме-шаверме знаю толк. Обычно, когда заведения не готовят мясо на вертикальном вертеле, то делают гирос, донер, что угодно, только не шаурму. Но здесь получилась именно шаурма с мясом на гриле, что удивительно. Одна из лучших за последнее время.

В чем секрет идеальной шаурмы?

— 50% успеха — это соус. Он должен быть в классическом варианте чесночно-майонезно-сметанный. Если присутствует кетчуп, то это уже не так вкусно.

Еще одно заведение, которое хочу отметить на «Белом рынке» — La Mousse. Супер-классное пространство, кладезь современного досуга, где поют при подаче тирамису. Нужно трубить об этом во все трубы, какое крутое есть место в Челябинске!

А пробовали ли вы в челябинских ресторанах такие блюда, которых нигде больше нет, «южноуральские эксклюзивы»?

— А вот с этим, на самом деле, беда. Всегда, когда я куда-то еду, я хочу местную кухню, блюда-рецепты. Мы зашли в «Уральские пельмени» в надежде найти здесь ту самую «южноуральскую кухню»: хреновину, озерник (пирог с начинкой в виде целой рыбы — Прим. ред.). Но кроме соленых груздей за тысячу рублей из местных, эндемических блюд там ничего не было. Посоветовал им включить в меню хотя бы «огонек» (некоторые называют его «хреновина». — Прим. ред.).

В «Уральских пельменях» блогера огорчило отсутствие настоящей местной кухни.

Местная кухня — это то, что всегда привлекает туристов. Такое, возможно, есть где-то в области, но в городе мне не попадалось. Город идет по легкому пути — пицца-паста-шаверма. Это проблема большинства городов. В Перми, к сожалению, слабо развита местная кухня. И так везде. По большому счету, в России похвастаться локальной кухней может только Казань со своими элешами, беляшами, эчпочмаками…

Было такое, что описание заведения, которое вам в Челябинске советовали, совершенно не соответствовало реальности?

— Самым переоцененным в плане ожиданий был, пожалуй, Brut is good. Ребята взялись за высокую кухню, видимо, не особо умея ее преподносить и готовить. Брискет (говяжья грудинка гриль — Прим. ред.), который мне там принесли, я бы таковым не назвал: нет «дымного кольца», не так идут волокна… Было бы неплохо, если бы они назвали свой брискет просто «нежный кусок мяса».

Владельцы заведений связывались с вами после выхода выпуска? Просили ли дать оценку или, может, были недовольны?

— Что меня везде сильно удивляет — очень индифферентное отношение к оценке ресторанов. В принципе, любая оценка должна идти в плюс к будущему сервису. «Обратную связь» я видел в комментариях в местных пабликах «ВКонтакте». Например, пожурил ресторан Gong за то, что у них при достаточно высоких ценах на китайскую кухню используются самые дешевые бамбуковые палочки, и люди тоже обратили на это внимание. Ресторан им публично ответил, что тем самым они выступают за то, чтобы не поднимать ценник на блюда.

А потом меня отметили в посте в другой соцсети и написали, что исправились: «Макс, мы к вам прислушались, завели хорошие палочки, приезжайте». Разница в цене не такая большая: дешевые палочки в закупе стоят полтора рубля; те, что получше — два-три рубля. А ощущение от сервиса при этом совсем другое.

Пиццу от итальянского шефа Макс Брандт похвалил. Фото: maxmakesvideo / YouTube

По поводу стоимости: насколько заведениям удается перестраиваться в другую ценовую категорию, переходить на более дешевые ингридиенты, сохраняя качество блюд?

— По меркам Москвы для туриста в Челябинске очень хорошие цены в ресторанах. Для местных, может, дороговато, но в принципе они более чем адекватные. Большим открытием была «Подди-пицца»: обязательно зайду туда и во второй, и в третий раз, и даже без камеры, просто поесть. Шеф-итальянец сделал там что-то невероятное, как Gordan с шаурмой. Это то, на что следует ориентироваться в плане подходов и качества.

Насколько вас впечатлил сервис в целом? Интерьеры, работа официантов?

— Все было четко. Опытный мужчина в «Облаке», в Brut is good, пожалуй, даже слишком учтивый был официант — видимо, он меня узнал. Везде все было все очень здорово. Единственное: сверкающий диско-шар в «Уральских пельменях» — это, конечно, что-то с чем-то. В ресторане русской кухни это выглядит очень уж вычурно.

А вот высокая кухня от Brut is good его не впечатлила. Фото: maxmakesvideo / YouTube

Правда ли, что «дорого — не значит вкусно»?

— Абсолютно точно. «Дорого» — это практически никогда не показатель, но с исключениями. Если монопродукт, который не готовят, и свежим подают за высокую цену — то да, понятно, что если вам сашими из лосося за двести рублей предлагают, он вряд ли будет вкусным.

Самое лучшее — «золотая середина», средняя цена. Не самое дешевое, как греческий салат, который я встретил в каком-то «фикс-прайс-кафе» в Екатеринбурге, где все по 55 рублей, который был с огромной плесенью (может, и плюнули туда еще). И в Челябинске все в порядке с этим — цены довольно терпимые и демократичные.

Приехать сюда на пару дней — милое дело: есть, что посмотреть, что поесть, где отдохнуть — упомянем еще шикарные бары: Hoppy Mondays, «Дом Галеева». Культура пития в вашем городе очень сильно развита и это приятно.

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