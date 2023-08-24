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Дом. Семья24 августа 2023 7:10

Думал, что откормил: дальнобойщик из Челябинска привез домой спасенную под Красноярском беременную кошку

Дальнобойщик из Челябинска спас беременную кошку на трассе под Красноярском
Юлия МИТЮГОВА
Мальту нашли на стоянке фур под Красноярском

Мальту нашли на стоянке фур под Красноярском

Фото: Егор ИВЛЕВ

Челябинский дальнобойщик Сергей, который подобрал на трассе белоснежную глухую кошку, на днях вернулся домой. После публикации КП-Челябинск история облетела интернет. Мужчине звонили из разных уголков страны с предложением приютить шотландку, но в приоритете у него был старый хозяин. На связь тот так и не вышел, поэтому мохнатую спутницу водитель большегруза решил оставить себе.

Вместе с новым хозяином Мальта проехала 17 тыс. км.

Вместе с новым хозяином Мальта проехала 17 тыс. км.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Все это время Сергей был в пути вместе с пушистой попутчицей. Кошку назвал Мальта. Вместо двух недель они добирались до Челябинска больше месяца. Маршрут менялся несколько раз, поэтому расстояние до дома увеличилось. В конце концов, вместе они проехали 17 тыс. километров.

Успел передать кошку супруге и умчался в новый рейс, а позже узнал, что его подопечная скоро окотится:

— Сережа ее привез, из переноски вытащил и гордо говорит: «Смотри, как я ее откормил». А я улыбаюсь, говорю: «Ты не откормил, она же беременная!» На следующий день я увезла ее в ветклинику, ей сделали УЗИ и подтвердили наши догадки, — рассказывает жена дальнобойщика Ольга. — Кошки вынашивают детишек 65 дней.

На этой фотографии Мальта еще беременна. В тот же вечер она родила котят

На этой фотографии Мальта еще беременна. В тот же вечер она родила котят

Фото: Егор ИВЛЕВ

Новость о беременности кошки стала неожиданной для водителя большегруза. Говорит, безумно рад, что успел привезти ее в безопасное место до родов:

— Хорошо, что забрал, еще и не одну, а с детишками. И хорошо, что она наконец-то оказалась дома.

Хозяева Мальты так и не нашлись

Хозяева Мальты так и не нашлись

Фото: Егор ИВЛЕВ

Четыре кошки и собака семейной пары радушно приняли глухую шотландку из Красноярска. Но с ними пушистая путешественница дружить пока не намерена. Последние два дня она активно готовилась к родам — выбирала местечко поуютнее, а вчера ночью она окотилась.

У Мальты родились двое малышей. Белая — девочка, серый - мальчик

У Мальты родились двое малышей. Белая — девочка, серый - мальчик

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

На свет появились двое малышей — один полностью белый, как мама, а второй серый — видимо в отца, говорят владельцы кошки. Мальта с котятами хорошо себя чувствуют и сейчас находятся под наблюдением специалистов.

Несмотря на то, что кошка остается в доме Сергея шестым питомцем, малышей он все-таки надеется пристроить в добрые руки. Уверен: они, как и их мама обязательно принесут в жизнь удачу и, возможно, станут отличными спутниками в любом путешествии. Котят от глухой кошки-дальнобойщицы будут раздавать после того, как они подрастут. Если вы готовы взять пушистых малышей к себе, позвоните по телефону +7 (951) 453-62-87.

Кошка пока не спешит подружится с новыми соседями

Кошка пока не спешит подружится с новыми соседями

Фото: Егор ИВЛЕВ

В семье дальнобойщика есть собака и четыре кошки

В семье дальнобойщика есть собака и четыре кошки

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

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Живой уголокЖивой уголок: Кошки