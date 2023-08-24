Думал, что откормил: дальнобойщик из Челябинска привез домой спасенную под Красноярском беременную кошку

Мальту нашли на стоянке фур под Красноярском Фото: Егор ИВЛЕВ

Челябинский дальнобойщик Сергей, который подобрал на трассе белоснежную глухую кошку, на днях вернулся домой. После публикации КП-Челябинск история облетела интернет. Мужчине звонили из разных уголков страны с предложением приютить шотландку, но в приоритете у него был старый хозяин. На связь тот так и не вышел, поэтому мохнатую спутницу водитель большегруза решил оставить себе.

Вместе с новым хозяином Мальта проехала 17 тыс. км. Фото: Егор ИВЛЕВ

Все это время Сергей был в пути вместе с пушистой попутчицей. Кошку назвал Мальта. Вместо двух недель они добирались до Челябинска больше месяца. Маршрут менялся несколько раз, поэтому расстояние до дома увеличилось. В конце концов, вместе они проехали 17 тыс. километров.

Успел передать кошку супруге и умчался в новый рейс, а позже узнал, что его подопечная скоро окотится:

— Сережа ее привез, из переноски вытащил и гордо говорит: «Смотри, как я ее откормил». А я улыбаюсь, говорю: «Ты не откормил, она же беременная!» На следующий день я увезла ее в ветклинику, ей сделали УЗИ и подтвердили наши догадки, — рассказывает жена дальнобойщика Ольга. — Кошки вынашивают детишек 65 дней.

На этой фотографии Мальта еще беременна. В тот же вечер она родила котят Фото: Егор ИВЛЕВ

Новость о беременности кошки стала неожиданной для водителя большегруза. Говорит, безумно рад, что успел привезти ее в безопасное место до родов:

— Хорошо, что забрал, еще и не одну, а с детишками. И хорошо, что она наконец-то оказалась дома.

Хозяева Мальты так и не нашлись Фото: Егор ИВЛЕВ

Четыре кошки и собака семейной пары радушно приняли глухую шотландку из Красноярска. Но с ними пушистая путешественница дружить пока не намерена. Последние два дня она активно готовилась к родам — выбирала местечко поуютнее, а вчера ночью она окотилась.

У Мальты родились двое малышей. Белая — девочка, серый - мальчик Фото: Предоставлено "Комсомолке"

На свет появились двое малышей — один полностью белый, как мама, а второй серый — видимо в отца, говорят владельцы кошки. Мальта с котятами хорошо себя чувствуют и сейчас находятся под наблюдением специалистов.

Несмотря на то, что кошка остается в доме Сергея шестым питомцем, малышей он все-таки надеется пристроить в добрые руки. Уверен: они, как и их мама обязательно принесут в жизнь удачу и, возможно, станут отличными спутниками в любом путешествии. Котят от глухой кошки-дальнобойщицы будут раздавать после того, как они подрастут. Если вы готовы взять пушистых малышей к себе, позвоните по телефону +7 (951) 453-62-87.

Кошка пока не спешит подружится с новыми соседями Фото: Егор ИВЛЕВ

В семье дальнобойщика есть собака и четыре кошки Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

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