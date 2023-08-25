Как списать долги жителям Кургана в 2023 году?

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На сегодняшний день каждый гражданин нашей страны может законно обнулить свои задолженности. Долги по кредитам полностью списываются законным путем с помощью процедуры списания долгов. Регламентируется она ФЗ №127 «О несостоятельности (банкротстве)». При прохождении процедуры списываются: долги по кредитам и кредитным картам, ЖКХ, долговые обязательства перед МФО, налоги и прочее.

Федеральная юридическая компания «ФЦБ» предоставляет ряд юридических услуг по полному обнулению задолженностей: внесудебное банкротство через МФЦ и банкротство через арбитражный суд. А также услуги по защите должников: снижение задолженности, сохранение прожиточного минимума, защита от давления кредиторов и другие юридические услуги.

- Специально для граждан, которые решили к нам обратиться, мы создали лояльную систему оплаты – 0% в рассрочку на срок от 6 до 24 месяцев. Клиент может самостоятельно определять суммы и сроки платежей, исходя из своих возможностей. Дополнительные расходы, возникшие сверх определенной в договоре стоимости, погашаются нашей компанией, - комментируют специалисты Федеральной юридической компании «ФЦБ».

Каждый житель Кургана и области может получить бесплатную консультацию, на которой эксперты подробно ознакомятся с ситуацией и подберут решение проблемы.

Обратиться за помощью можно по адресу:

Ул. Карла Маркса д. 76/1,

ТЦ Звездный 2 вход, 2 этаж офис 72

Номер горячей линии: 8 800 511 64 60

Сайт: ФЦБ.РФ